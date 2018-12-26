被川普質問7歲還信耶誕老人！小蘿莉回應了

2018年12月26日 10:36 中時電子報 吳映璠

每年平安夜，美國總統與第一夫人都會在傍晚時分接聽孩童打來詢問聖誕老人下落的電話，今年也不例外，24日晚川普與一名7歲童通話時，竟質問對方這個年紀還相信聖誕老人「很少見了吧」，引發網友痛批，不過據外媒報導，這名女童實際上不懂英文中「少見」（marginal）的意思，當晚她照例在家門口擺上牛奶、餅乾，等待耶誕老人到來。

被川普質問7歲還信耶誕老人「很少見」，女童柯爾曼天真回應「是的」，因為她不認識「少見」這個詞。

24日外媒紛紛報導川普質問一名7歲童信不信聖誕老人惹議，平安夜當天他與第一夫人梅蘭妮亞在壁爐旁接聽孩童來電，當一位名叫柯爾曼（Collman）的兒童打進來，川普先是閒話家常，詢問對方年紀、學校表現，最後還問了句「你相信耶誕老人嗎?」

待柯爾曼回應完，川普接著說：「7歲啦，還相信聖誕老人應該很少了吧？」電話這頭聽不到柯爾曼如何回應，只見川普笑了笑，繼續說：「好吧，你開心就好。」

不少人批評川普不該對孩子說這些話，會破壞孩子過耶誕的興致，不過柯爾曼的父母隨後接受媒體訪問，並提供柯爾曼與川普通話的影片。

據美聯社報導，外界都猜測柯爾曼是男孩，實際上她是一名可愛小蘿莉，另外大家以為柯爾曼會被川普的問話刺傷，事實上她根本不認得英文裡「少見」的這個詞，電話那頭只能傻呼呼地回應「是的」。

報導指出平安夜當晚，柯爾曼與10歲的姊姊、5歲弟弟在家門口擺放冰糖餅乾及巧克力牛奶，隔天一早發現這些零食都不見了，家中的聖誕樹下也多了幾個禮物，顯然小女孩的聖誕願望已經成真。

第一家庭為孩童解惑聖誕老人下落的傳統由來已久，它實際上是北美防空司令部（NORAD）推出的虛擬「追蹤耶誕老人」計畫，自1955年開始，這項活動已持續超過60載。

(中時電子報)