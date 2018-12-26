果粉小心！網路高價假APPLE商品流竄

2018年12月26日 10:59 中時 盧金足

警方查獲商品從觸碰面板、電池、內部排線、傳輸線到充電頭等，皆是需使用電流的零、配件都有，全是仿冒品。（盧金足攝）

攏係假！警方破獲犯嫌在網路號稱與「apple store」線上商店所販售商品相同，且強調皆通過測試，但該項測試僅是測試線材的傳導性，並非原廠測試。（盧金足攝）

警方破獲犯嫌在網路號稱與「apple store」線上商店所販售商品相同，但都並非原廠測試。（盧金足攝）

保二總隊刑警大隊26日宣布破獲仿冒「APPLE」商標的周邊3C商品2139件，侵權市值約500萬元，黃姓等三名男子利用網路拍賣以「保正原廠，原裝正品」吸引買家，號稱與apple store」線上商店所販售商品相同，但測試線材的傳導性非原廠，讓消費者處於可能過熱或爆炸危險狀態，警方將黃姓等三名嫌犯以涉嫌違反商標法案、詐欺罪嫌移送法辦，提醒果粉們莫因小失大，勿讓來歷不明的副廠零件維修你的高價手機。

警方指出，黃姓、吳姓、陳姓三名犯嫌在網路拍賣「奇摩、露天、蝦皮」等各大賣場刊登販售仿冒APPLE商標周邊商品，包括觸碰面板、電池、排線、充電器及傳輸線等商品，還在逢甲商圈開設多間店面壟斷市場，該案經確認犯罪證據後，報請台中地方法院核發搜索票，現場查扣仿冒APPLE商標商品2000餘件。

保二總隊刑警大隊副隊長林家柱表示，經長期在網路搜證並前往現場實際偵查後，見時機成熟一舉查獲犯嫌利用網拍及店面刊登，陳列販售仿冒APPLE商標周邊系列商品高達2000餘件，查獲贓證物：仿冒「APPLE」商標觸碰面板、電池、排線、充電侵權市值初估約500萬元。

警方指出，犯嫌於網路拍賣刊登時以「保正原廠，原裝正品」吸引買家，並號稱與「apple store」線上商店所販售商品相同，且強調皆通過測試，但該項測試僅是測試線材的傳導性，並非原廠測試。

此外，犯嫌在店面販售時，聲稱商品為平行輸入藉以取信買家，警方查獲的商品從觸碰面板、電池、內部排線、傳輸線到充電頭等，皆是需使用電流的零、配件，讓不知情而購入的消費者處於可能過熱或爆炸危險狀態，危及使用者安全。

警方強調，該案嫌疑人涉嫌違反商標法案，除依違反商標法偵辦外，賣家販售商品時，若有消費者詢問是否為公司正品時，如僅告知消費者商品為「平行輸入之商品」或於網路刊登時以「保正原廠，原裝正品」、「與apple store線上商店所販售之商品相同」等字句。

未明確告知消費者所販售商品非原廠商品卻又使用原廠商標，易使消費者產生混淆，誤認為原廠真品進而購買，除依違反商標法偵辦外，若賣家於販售商品中廣告不實造成消費者錯誤認知進而購買，恐涉及刑法詐欺罪嫌。

保二總隊刑警大隊表示，依據商標法規定，明知他人所為的近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金；呼籲民眾千萬不要以身試法，並宣示政府保護智慧財產權，打擊不法之決心，持續深入擴大追查相關進口及製造商，確保商標權人及消費者權益。

(中時 )