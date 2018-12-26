NBA》連7場得分破30分 哈登創紀錄救火箭

哈登連續7場比賽得分破30分，不但改寫紀錄而且還隻手救了球隊。(美聯社)

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中時電子報

火箭當家主控保羅受傷，必須休息一段時間，原本戰力告危的休士頓大軍，幸好「大鬍子」哈登挺身而出，他不但連續7場得分超過30分，而且還創了幾項紀錄，幾乎是隻手挽救了整個球隊。

哈登在12月14日於主場狂砍50分，並且有10籃板、11助攻的超級大三元表現，隔兩天又在客場挑戰灰熊繳出32分、12籃板、10助攻，連續兩場比賽大三元，這兩場比賽讓哈登打出自信心，接著在與爵士、巫師、熱火、馬刺以及今日的雷霆，連續7場得分破30分，創了個人生涯新高，同時也是繼2016年11月雷霆韋斯布魯克連續8場之後，聯盟的新紀錄。

至於火箭隊史上，摩西馬龍曾在1981-82賽季寫下連續13場得分超過30分以上的紀錄，哈登目前排名隊史第二，如果能夠持續維持著發燙手感的話，哈登是有機會超越前輩摩西馬龍，成為隊史第一人。

此外，哈登在今日砍進41分，外加6籃板、7助攻，打破了「非洲天王」歐拉朱旺在1995年創下火箭在耶誕大戰保持的30分隊史紀錄。

(中時電子報)

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