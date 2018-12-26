影》韓國瑜就職簽署公文國旗鋼筆賣到缺貨 綠粉又崩潰了

韓國瑜就職簽署公文國旗鋼筆賣到缺貨 綠粉又崩潰了
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中時電子報
邱珮畇　影音／
高雄市長韓國瑜（前）25日在高雄愛河畔正式宣誓就職，當場簽下就任後首份公文，為高雄市政府副市長人事任命案。(中央社)
韓國瑜簽署第一份公文用的國旗鋼筆都一度賣到缺貨，鋼筆製造商也是知名高雄在地老品牌。(SKB網站截圖)

高雄市長韓國瑜就職典禮讓高雄人潮滿滿，愛河旁韓國瑜耶誕市集攤商生意火紅，就連韓國瑜簽署第一份公文用的國旗鋼筆都一度賣到缺貨，鋼筆製造商也是知名高雄在地老品牌。只是廠商FB底下有許多綠營支持者又崩潰了，有人說要拒用，還酸「用這筆考試一定被當掉」。

韓國瑜昨日就職，馬祖酒廠特別推出紀念酒，高雄郵局也推出紀念郵票，許多鐵粉天不亮就去排隊，相關商品開賣後迅速被掃光。就連韓國瑜在台上簽署第一份公文用的國旗鋼筆也都一度賣到缺貨。

這支國旗鋼筆是高雄在地創建逾一甲子的老品牌，新聞公布後，有許多韓粉紛紛詢問可以到哪裡購買這支筆。但也有綠營支持者在廠商臉書底下崩潰留言「用這筆考試一定被當掉」，被回嗆「還在崩潰齁⋯」、「那是你個人程度問題www」、「哈哈哈 不能生牽拖鄰居」、「自己沒唸書牽拖鋼筆咧」。

其他網友留言「原本一直有在買skb的產品，現在看來是拜拜囉^.<」、「慘喔，筆要丟了」、「選後多久了還這樣⋯嗯⋯因為從來沒輸過」、「吱吱不要來這裡崩潰好嗎？丟臉」、「吸獨仔還在崩潰啊 嘻嘻」、「看到這麼多崩潰的，這筆值得了。哈哈哈」、「有事嗎？一支筆也要酸成這樣…」、「公投0分的吸獨仔們又在哭了」。

(中時電子報)

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