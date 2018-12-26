審促轉會預算 柯建銘嗆黃國昌「講話小心一點」

2018年12月26日 11:13 中時 季節

立法院司法法制委員會26日審查促轉會明年度預算，代理主委楊翠因身體不適告假，引發國民黨立委不滿並高喊「全數刪除」。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會26日審查促轉會預算，由於代理主委楊翠請假，國民黨和民進黨協商送院會處理，引發時代力量立委黃國昌（前）不滿，指藍綠打假球。(中央社)

立法院司法法制委員會26日審查促轉會明年度預算，代理主委楊翠因身體不適告假，民進黨立法院黨團總召柯建銘（中右）與國民黨團磋商，最後兩黨各提出1案，分別為全數保留和全刪，兩案併陳送院會協商。（姚志平攝）

時代力量立委黃國昌（左）不滿，怒控藍綠打假球，除了與民進黨團總召柯建銘互批「流氓」外，並與國民黨立委林為洲（中右）發生口角。（姚志平攝）

立法院司法及法制委員會26日上午審查促轉會108年度預算，但代理主委楊翠卻臨時稱病未出席。委員會主席周春米裁示將國民黨的凍結促轉會預算提案和民進黨的預算保留提案直接併陳送院會處理。此舉令時代力量立委黃國昌大為不滿，質疑是藍綠和解打假球，結果民進黨立委柯建銘回嗆黃國昌講話小心一點，黃回嗆柯建銘耍流氓，但全場只有他一人反對，表決通過。

26日當天促轉會才臨時發公文，稱楊翠因身體不適，請促轉會代理主秘蔡誾誾代表列席委員會。因此儘管黃國昌主張應該先質詢，再處理預算提案，但卻遭國民黨立委林為洲反嗆沒有主委要質詢誰？主席民進黨周春米裁示直接審理提案，黃國昌雖反對，但表決後不敵國民黨和民進黨立委的人數優勢。

委員會上共有兩個提案，分別是民進黨團提出將促轉會預算全數保留送交院會，以及國民黨團提出的促轉會預算全數刪除，等新任行政院長提名新的促轉會主委，經立法院同意後，再行審查。國民黨立委在現場高喊；「非法主委，全數刪除」，不滿依法促轉會主委應該是行政院長提名後，經立法院同意，但如今卻一直是未經立法院同意的代理主委。

周春米提案將兩案併陳送院會處理，黃國強烈反對，痛斥明明兩案矛盾為何要併陳，他更質疑莫非是藍綠和解打假球？結果民進黨立委柯建銘回嗆黃國昌講話小心一點，黃國昌大怒，回嗆：「現在是怎樣？你耍流氓啊？」，「你才是新竹選出來的流氓」，民進黨立委許智傑趕快出來打圓場，說「他是講你小聲一點」，最終黃國昌不敵兩大黨優勢人數，兩案併陳僅他一人反對，表決過關，兩案併陳提報院會，討論前要交由黨團協商，委員會只開了25分鐘就宣告散會。

(中時 )