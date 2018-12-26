驚！逾5成糖尿病患罹患低血糖！跨年、連假就診率多1成

2018年12月26日 11:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

現代人外食多，三餐沒辦法定時、定量，部分食物多油脂、高鹽，長期下來恐引發「心血管」疾病！其中糖尿病在台灣更是有日益增加的趨勢，超過5成以上糖尿病患曾發生低血糖。話說緊接著元旦跨年、農曆假期開始，醫師提醒，糖尿病患者有「節慶低血糖症後群」，其中跨年、連假後低血糖就診率多1成。

據統計，超過5成以上糖尿病患曾發生低血糖 ，且幾乎所有糖尿病患都曾因低血糖而出現冒冷汗、心悸、發抖及全身無力的症狀，甚至近半數的糖尿病患更因低血糖半夜驚醒、發抖、無力，其中，測量夜間血糖近3成患者血糖值低於50mg/dl ，陷生命風險，糖尿病低血糖儼然成為糖尿病患生命的一大隱憂。然而，即便低血糖威脅甚鉅，但多半糖友可能因為衛教知識不足，或是對症狀習以為常、錯誤認定，而輕忽低血糖的潛在風險。

話說一年一度跨年連假又要到了！相信很多人已經準備好要徹夜狂歡，對有跨年計畫的糖友們可要注意「節慶低血糖症候群」。林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科林嘉鴻醫師表示，一般人熬夜、作息不正常，只要在假期結束前調整即可，但對糖尿病患者而言，用藥後若作息不正常，或狂歡忘記調整藥量就會增加低血糖的發生機率，可能導致心悸、發抖，低血糖嚴重更會造成昏迷。

林嘉鴻醫師指出，節慶後低血糖在跨年、連假後就診率較平常高出1成，主因可能來自於過去糖尿病用藥存在藥效釋放穩定性不足的問題，一旦患者用藥時間不規律，便容易發生低血糖，甚至發生昏迷、致死的憾事。

自身也是糖尿病患的林醫師提及，年少時曾經深受低血糖困擾而不敢外出過夜，門診中不乏年輕患者不敢貿然熬夜、改變作息，造成患者生活上的限制與不便。林醫師以過來人的經驗提醒大家，低血糖問題是糖尿病患生命風險的隱憂之一，但只要謹慎防範，明確了解處理方法，同樣也能活出精采人生。

(中時電子報)