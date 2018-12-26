影》9女戰19男群交趴 主辦人看大二女友活春宮被起訴

2018年12月26日 11:15 中時 陳志賢

在摩鐵舉辦性愛趴的9女19男，絲毫未察覺警方進入房內，直到警方大聲喝令開燈、表明身分，才嚇得花容失色。（翻攝照片）

警破9女19男群交趴

警方9月間在汽車旅館查獲9男19女群交趴，事後將主辦男子張樞亞、洪姓女友及女密友黃思婷送辦，台北地檢署調查後，認定3人收費辦趴，今依涉犯媒介性交營利罪起訴3人。

警方因在網路巡查時，發現名為「房間很多人」LINE群組，發現群組管理人不時張貼辣妹清涼照，還會舉辦「生日派對」，警方進而蒐證發現所謂的「生日派對」，實為雜交淫趴。

警方獲報，男子張樞亞及黃思婷，9月間包下北市大直薇閣汽車旅館，從中午12時起連辦3場、每場3小時的雜交派對，男性參與者每人收費5000元，女性參與者免費，旁觀者收費500元。

警方前往汽車旅館調查時，當場查獲9男19女群交趴，現場還查獲18個用過的保險套、298個未用過的保險套，甚至張男就讀北部某國立大學的洪姓女友，也下場和群男性交。

檢警調查，張男和洪、黃2女分工合作，1人負責管理群組、招攬網友參加，另人則負責找來兼差的援交妹，假裝是雜交同好加入派對。因3人向參與者收費辦趴，且扣除房間費、酒錢等成本還有上萬元盈餘，台北地檢署認定3人涉犯媒介性交營利罪起訴3人，至於參加雜交趴的男女則由警方依違反社維法處罰。

(中時 )