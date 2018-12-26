台未獲陸通報非洲豬瘟疫情？國台辦反駁

2018年12月26日 11:19 中時 藍孝威

今年8月以來，大陸出現大規模非洲豬瘟疫情，陸委會表示曾經三度發文給大陸瞭解疫情發展，但是未獲回應。陸方也沒有依照「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」規定向台灣方面通報非洲豬瘟疫情。大陸國台辦發言人馬曉光反駁，大陸即時向世界動物衛生組織等國際/區域組織、相關國家和地區進行通報，台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的訊息。

馬曉光回應本報記者提問時表示，「首先我糾正一下，不是大規模疫情。自今年8月大陸發生非洲豬瘟疫以來，相關部門和地區採取了有效措施，嚴格開展疫情的處置，目前疫情趨於平穩，總體可控。中國政府防控疫情的措施和成效，得到了聯合國糧農組織的肯定。」

馬曉光接著解釋，兩岸簽有「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全訊息的通報問題。台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

馬曉光表是，儘管如此，2004年，海峽兩岸發生禽流感疫情之後，兩岸雙方經過溝通，確定以海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會作為兩岸非貿易農產品疫情訊息交換和防控交流的民間管道。「我想強調一下，這是指非貿易農產品。該渠道一直保持了常態化的溝通。但是2017年台灣相關基金會人員被改換、業務被轉型，導致雙方聯繫中斷。」

馬曉光表示，非洲豬瘟疫情發生後，大陸有關方面始終按照及時、公開、透明的原則進行疫情發佈，及時向世界動物衛生組織等國際/區域組織、相關國家和地區進行通報。台灣作為世界動物衛生組織的成員，可以及時獲得動物疫情的信息。「至於說國台辦和陸委會、海協會和台海基會之間的管道為什麼中斷，我想原因是眾所周知的。」

馬曉光強調，疫情發生以來，大陸的海關通過進手機、進客艙、進車廂等等方式，加強口岸防控的宣傳，提示旅客遵守入境地的相關規定，迄今已經發放了3.5萬冊宣傳單，6000萬條提示訊息。

馬曉光反批，民進黨當局近期炮製一些不實說法，稱大陸隱匿疫情、防疫失控，這完全是不實指責，是故意炒作，是借題發揮，意圖煽動台灣民眾對大陸的不滿情緒。

(中時 )