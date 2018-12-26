求子10年 婦靠中醫推一把成功生下龍鳳試管寶寶

鄭姓婦人26日回到蓮樺中醫感謝中醫師林育誠協助，讓她十年求子成功。（馮惠宜攝）

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林育誠指出，鄭婦體質偏熱，他使用中藥天花粉、石膏、知母等中藥清除婦人體內的熱象，接著用當歸、芍藥、川芎等中藥改善患者下腹部的氣血循環。（馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

46歲鄭姓婦人32歲結婚後即希望為大她5歲的先生傳宗接代，唯拜過全台大小廟宇，訪遍名醫，挨過無數排卵針的疼痛，3年前還被多家醫院宣告無法受孕，她絕望下求助谷歌大神找到中醫師調理身體，未料兩個月後情勢大逆轉，植入胚胎後14天得到好消息，她還不可置信的在診間吶喊「這是真的嗎？」，就在今年生下一對可愛的龍鳳胎。

鄭姓婦人26日帶著寶寶可愛的照片，回到台中蓮樺中醫感謝當時為她調理身體的中醫師林育誠，她回憶求子十年什麼方法都試過，後來還罹患紅斑性狼瘡、硬皮症，3年前到各大醫學中心還被醫師以子宮內膜過薄、卵巢早衰請她死心。

不願放棄的她透過網搜找到台中蓮樺中醫林育誠醫師，抱著姑且一試的心開始接受中醫調理體質，一面繼續做試管嬰兒，林育誠看診時發現婦人身體燥熱，口乾舌燥，喝水仍覺口渴，身體屬於偏熱型體質，用天花粉、石膏、黃連、知母等中藥為婦人清除身體的熱，用當歸、芍藥等中藥改善她身體下半部的循環。

調理二個月後，婦人再度做試管嬰兒，成功懷胎，證實懷孕的第一時間，興奮的在門診大叫，婦人今年四月順利產下龍鳳胎，林育誠強調，體質偏熱或偏寒都有可能造成孕育胎兒的困難，中醫中藥能夠調整個人體質，創造更好孕育環境。

鄭姓婦人說，為了求子，她在醫院做過無數次的子宮鏡，每一次都讓她疼痛難忍，苦不堪言，直到接受了中醫調理，她再接受子宮鏡時，突然不覺得痛了，醫師告訴她那是子宮彈性變好的緣故，她很清楚因為中醫調理不僅讓她下腹的氣血循環變好，氣血營養充分供輸，所以子宮彈性變佳，調理前後的差異很明顯。

鄭姓婦人產後繼續接受中醫減重調理，奮力甩肉9公斤，恢復身材，當46歲辣媽。回顧十年來的艱辛求子路，鄭姓婦人說，一遍遍施打排卵針的痛苦，以及每一次苦等肚皮「消息」，結果等來了月經的傷心與失望，現在隨著龍鳳寶貝誕生，一切的傷痛都撫平了，她鼓勵其他和她一樣慘痛經歷的婦女，不要失望，試試中醫調理，為自己的願望再搏一回。

(中時 )

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