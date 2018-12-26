新竹榮服處推圓夢計畫 助老榮民打造幸福

2018年12月26日 11:30 中時 徐養齡

新竹榮民服務處在榮民榮眷基金會鼎力支持下，26日上午於新竹市眷村博物館，為87歲老榮民孟繁興收藏一生地火柴盒舉辦系列展覽，不僅實現老榮民夢想，也展現該處推動退除役官兵服務照顧工作，長期深耕地方了解榮民眷需求。

新竹榮服處處長酆世俊表示，經多次到榮民家中訪視、傾聽他們的心聲，看著一雙雙盼望的眼神，很想努力完成他們的夢想。榮民榮眷基金會獲知此事，秉持幫助弱勢榮民眷宗旨，全力支援，於是新竹榮服處「圓夢計畫」就誕生了。「就像它的名字一樣，是圓需要的人的夢」，該處全體動員開始一系列為老榮民逐夢的旅程。

老榮民孟繁興是陸軍士官長退役，自年幼起即對骨董文物、集郵、音樂及照相等充滿濃厚的興趣，而收藏火柴盒就是孟伯伯興趣之一。孟伯伯窮畢生心血收集計3600盒火柴盒，辦火柴盒展覽一直是他的夢想，更希望展出時能邀集親朋好友、左鄰右舍共襄盛舉。如今，這個夢想終於實現，新竹市文化局12月10日起在眷村博物館展出孟伯伯珍藏的1500個火柴盒。

新竹榮服處將孟伯伯的夢想列入「圓夢計畫」，於展出期間規畫辦理4場次分享會和紀錄片放映，除播放玄奘大學大傳系協助拍攝的紀錄片，更邀集孟伯伯的友人、軍中同袍及榮民眷等前往欣賞。

新竹榮服處陸續推動「圓夢計畫」實現老榮民的願望，除了為孟伯伯圓夢，也為貧困年長榮民伯伯修繕漏水屋頂，讓老屋新生，提供長輩舒適乾爽住處。夢想的實現轉動老榮民的幸福，如同涓涓細流溫暖長輩的身心，創造豐沛的生命力。

(中時 )