陽明大學討論合校案 決定優先和交大議約

陽明大學26日召開校務會議(陽明大學提供)。

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旺報

陽明大學今(26)日召開校務會議，未來合校議約對象依序為交通大學與清華大學，陽明將籌組議約工作小組，並依據會議決議，先與交大進行合校議約，若能順利完成議約，合校計畫書將再交由校務會議討論，若議約未成，再與第二順位學校即清大進行議約。

陽明大學今日召開校務會議，應出席96人，實際出席91人，合校議案採不記名、單記法及相對多數決，投票結果決定先與交通大學議約。

陽明大學校長郭旭崧表示，陽明大學與交大無論在學風、校務、教學與研究等面向，都是台灣首屈一指的大學，兩校各有其特色與優勢，過去均與陽明大學交流合作多年建立深厚感情，今天要在兩校當中作出選擇實屬不易。

郭旭崧指出，這次校務會議選擇交通大學為第一順位議約對象，主要仍考量交大已於校務會議通過單方合校意向書，承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」(National Yang-Ming & Chiao Tung University)，在校名上能維持國立陽明大學的主體性，對於國立陽明大學有重大意義。

校方表示，合校程序包含啟動合校、決定議約順序、完成兩校議約、通過合校計畫、送交教育部審核五步驟。國立陽明大學於今年9月26日臨時校務會議啟動合校程序，並於今日決定合校議約對象順序，後續將進入第三步驟實質討論階段。校方特別強調，合校是一件複雜冗長的過程，最後能否成功仍是未定數。

自今年暑假以來，交大與清大兩校各分別與陽明大學交流20餘次，陽明大學感謝兩校校長暨全體師生同仁的誠意。同時，針對本次合校議題，陽明大學學生亦高度參與。學生會除針對校內同學舉辦校長座談會外，也舉辦學生公民投票，讓學生意志充分表達，投票率達4成以上，不僅是台灣高教的標竿，也是校園民主的典範。

(旺報 )

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