想幹嘛？印最長鐵路橋建成 距陸僅20公里

印度最長的鐵路「博吉比爾橋」建成，該橋距離陸印邊界僅20多公里，對印度極具戰略意義。（達志影像）

友善列印
中時電子報

陸印關係恐生變數？據印媒報導，印度最長的鐵路「博吉比爾橋」建成，該橋距離陸印邊界僅20多公里，能大幅提升印度向大陸西藏邊境運送物資與部隊等後勤補給能力，讓外界關注新建成的大橋是否可能會替兩國關係添加變數。

博吉比爾橋將大幅提升印度軍隊在陸印邊界後勤補給能力，對駐守西藏的解放軍造成一定壓力。

據《印度時報》（India Today）25日報導，印度新建的最長公路鐵路兩用橋「博吉比爾橋（Bogibeel）」首次通車。這座共有三線車道與雙線寬軌鐵路、長4.94公里、耗資約5900億盧比（約台幣2595億）的博吉比爾橋跨越了布拉馬普特拉河，連結印度東北的阿薩姆邦（Assam pradesh）與阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），使兩區鐵路交通原本要花近500公里繞過至古瓦哈提（Guwahati），如今縮短至100公里。

博吉比爾橋連結印度東北的阿薩姆邦（Assam pradesh）與阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）。（截圖自Google Map）

報導指出，博吉比爾橋將大幅提升印度軍隊在此東北邊界後勤補給能力，而阿魯納恰爾邦正好與大陸邊境接壤，該橋戰略意義不言而喻。一名印軍官向該報表示，博吉比爾橋將有助於部隊與裝備快速移動，部隊藉此前往至陸印邊界最遠端大幅縮短了上百公里，該橋甚至也可在緊急狀況時也可做為戰機降落用。印東北邊境鐵路局發言人也說，這座橋將提供駐守陸印邊界部隊後勤補給。

現任印度總理莫迪25日也參加了通車儀式，稱讚大橋是「歷史性壯舉，是阿薩姆邦人民的生命線」。1985年，印度為解決阿薩姆種族仇殺而制定阿薩姆協議，把博吉比爾橋列為必修基礎建設之一，2002年4月在印度人民黨創始人瓦杰帕伊（Atal Bihari Vajpayee）內閣任內開工；25日正好是他的誕辰，莫迪此時出席通車儀式也有紀念瓦杰帕伊之意。

然而，去年陸印的錫金邊界正因印度阻止陸方修建公路，導致兩國邊境對峙一時僵持不下，造成近十年來最嚴重的一次衝突。雖然陸印關係今年逐漸和緩，兩國也舉行反恐軍演，但如今印度於兩國邊境僅20公里之處完建具戰略意義的博吉比爾橋，對兩國關係的影響，值得外界關注。

(中時電子報)

文章來源：Bogibeel bridge a lifeline for lakhs of people: PM Modi

文章來源：Bogibeel Bridge: Why it matters

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