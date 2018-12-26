九二共識消滅中華民國？陸國台辦：民進黨歪曲誣蔑

2018年12月26日 11:21 中時 藍孝威

陸委會日前指出，大陸要求台灣接受「九二共識」，就是要消滅中華民國。大陸國台辦發言人馬曉光反批民進黨政府上台後，拒絕接受一個中國原則，以各種說辭和詭辯來歪曲誣蔑「九二共識」，致使兩岸協商大門關閉，兩岸和平發展成果受損，台灣同胞的切身利益受到嚴重的傷害。

馬曉光表示，1992年11月，海協會和台灣海基會受權達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。1949年以來，儘管兩岸分隔對立，存在著政治分歧，但是雙方均長期堅持一個基本立場，那就是：大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割。

馬曉光說，「九二共識」的核心，就是確定了堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定了兩岸關係的性質。這不僅符合客觀事實，也符合雙方各自規定，同時得以暫時擱置難以解決的分歧，構建彼此間最基本的互信，進而在平等協商基礎上打開兩岸交往和對話的大門。

馬曉光指責，民進黨當局上台後，拒絕接受一個中國原則，以各種說辭和詭辯來歪曲誣蔑「九二共識」，致使兩岸協商大門關閉，兩岸和平發展成果受損，台灣同胞的切身利益受到嚴重的傷害。

馬曉光觀察，台灣地區「九合一」選舉後，越來越多的台灣民眾認識到「九二共識」與他們發展經濟、改善民生的願望息息相關，就像水和空氣一樣重要；認識到民進黨當局破壞「九二共識」，製造兩岸緊張對立，完全是出於一黨之私。

馬曉光奉勸民進黨當局，放棄分裂立場，停止破壞兩岸關係的言行，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，不要再與兩岸同胞改善發展兩岸關係的民意為敵，不要再與台灣同胞改善經濟民生、追求美好生活的願望為敵。

(中時 )