韓國瑜取消二期輕軌工程 苦苓僅舉單手贊成原因是...

高雄市長韓國瑜。（資料照,黃國峰攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄輕軌乘載量不如預期始終是外界關注焦點，使得輕軌2期動工後，遭外界質疑功能性、效益性。韓國瑜昨指出，輕軌2期民眾反彈聲浪太大，必須立即停工，好好傾聽民意所需。對此，作家苦苓認為，韓市長一上台就宣布取消二期輕軌工程，他舉「單手」贊成，並說明為何不舉「雙手」贊成的原因。

韓國瑜昨提及，應回歸最本質的問題，到底輕軌2期有沒有價值？他憂心運輸價值不夠，打算與中鋼等廠商談判，如果技術工程改良，能以高架或地下取代原定地面興建案，工程費用又不超過市府負擔，可以再來想辦法調整。

對此，苦苓在臉書發文指出，韓市長一上台就宣布取消二期輕軌工程，他舉「單手」贊成！尤其美術館和大順路這兩個地區，前者已有台鐵地下化、捷運化的內惟和美術館兩站，不難連接新左營和高雄火車站，並不需要多餘的公共運輸系統。至於大順路本來就路面狹窄、經常塞車，而且有一整排美麗的路樹。如果要建輕軌，勢必要砍樹讓路，而且馬路交通更加壅塞。

至於為何沒有舉「雙手」贊成？苦苓認為，二期輕軌預算八十億，目前已花約三十億，就算現在不做，固然可以省下五十億，但已花的三十億就也確定「打水漂」，而且新的車廂已經進口，又不能退回去，難道擺在公園當展覽品嗎？

苦苓說輕軌並不適合作為通勤運輸之用，反而因為速度較慢、視野寬濶，作為觀光旅遊反而更有城市特色。他也呼籲韓國瑜調查一下目前輕軌一期的使用者，到底是上班通勤的多，還是用來旅遊的多，「應該是後者吧」。

倘若如此，苦苓建議輕軌二期不要輕言廢除，而是重新規劃路線，以連結高雄主要景點區為主，讓外縣市甚至外國的旅客，光靠「一卡通」就可以玩遍高雄，「這不更符合了市長『人進來』的號召嗎？」不僅原本注定要浪費的三十億或許還「死」的有點價值，而原本要省下的五十億元可以改用來發展觀光，已經進口的車廂也不會白白廢棄。

(中時電子報)

文章來源：苦苓臉書

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