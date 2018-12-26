跨年注意保暖！過敏兒當心氣喘來襲

2018年12月26日 11:25 中時 林周義

6歲的小賀從小就有異位性皮膚炎，最近一個月出現反覆夜咳的狀況，後又惡化到白天也咳不停，甚至引起腹部、肋間肌肉疼痛，運動也喘不過氣。經胸部X光檢查發現過度吸氣，診斷為急性氣喘發作。醫師表示，過敏體質的兒童是氣喘高危險群，應留意急性氣喘發作的可能，若隨家人跨年，需多注意保暖。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，氣喘是呼吸道對誘發因子過度反應而阻塞，進而產生間歇性症狀的狀況。在兒童身上，以夜咳、喘鳴最為常見，有時會因誘發因子，如：過敏原、空氣汙染物、氣候變化、感冒、抽菸或二手菸、環境刺激物（如:香水、灰塵、氯）、運動、壓力，而症狀加重。

小賀起床時常有打噴嚏、眼睛癢等情形，出現咳嗽不止的症狀後，醫師發現他呼吸心跳淺快、雙側呼吸音微弱，且伴有喘鳴聲，經胸部X光檢查診斷為急性氣喘。在支氣管擴張劑蒸氣治療下，小賀的症狀已獲改善，血氧濃度也上升。

過敏體質的兒童是氣喘高危險群，應留意急性氣喘發作的可能。戴季珊表示，若出現呼吸次數增加、活力食慾下降、無法完整說完一句話、明顯聽到喘鳴聲等，可能是急性氣喘發作。若狀況嚴重，可能造成血氧降低、呼吸衰竭，甚至危及性命，提醒民眾不可輕忽。

戴季珊提醒，年關將至，如預計參與跨年活動，應留意日夜溫差，適時調整衣物、配戴口罩，以減緩冷空氣刺激。冬季期間，常有空氣汙染物隨東北季風飄到台灣，進行戶外活動，需留意空氣品質；有感冒症狀時，應就醫鑑別診斷。

(中時 )