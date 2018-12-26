陽明優先與交大議約合校 學生會將持續監督

2018年12月26日 11:39 旺報 李侑珊

陽明大學今(26)日召開校務會議，合校優先考量交通大學，對此陽明大學學生會發聲明表示，三校校方在過程開放師生實質參與，並堅持公開程序，充分展現師生共治，陽明學生會未來也將持續監督合校過程。

陽明大學學生會表示，陽明大學自今年9月的校務會議決議「啟動合校」起，便與清大、交大兩校密切交流。交大積極爭取，以「國立陽明交通大學」作為未來校名；清大則注重開放討論，願共組校名委員會商討後續事宜。經三個月之討論，今校務會議決定優先與交大議約。

2016年，陽明大學學生曾因不滿校方不夠透明的校務決策過程，堅持反對黑箱作業，喚起全校師生對該議題的重視，校務會議隨後決議終止與交大之合校計畫。今年五月，陽明校務會議授權校方重啟合校議案，陽明學生實質參與「中長程校務發展任務小組」，針對合校事務之評估與決策過程務實參與，堅持公開透明的程序。

陽明學生會於12月舉辦三場「同學與校長的座談會」，分別邀請清大、交大及陽明校長和同學近距離交流；隨後更獨步全國地舉辦全校學生公投，匯聚集體意志。24日公投結果出爐，支持續談合校並選擇優先與交大議約，與本次校務會議結果一致。

陽明大學學生會強調，放眼全國各大專院校學生，此舉實為近年學生參與校務最為具體之表現。陽明大學校長郭旭崧於座談會中指出，立校以來，陽明學生樹立民主風氣，戒嚴期間即自由辦報、針砭校務並參與教師評鑑等。師生共治實為陽明校務發展的重要核心。

校務會議學生代表於會後發表聯合聲明，呼籲交大履行承諾，並將持續傳承、堅持陽明學生實踐校務共治的自治精神。該校學生會會長洪辰昊表示，陽明大學學生向來以高度自治精神為榮，期許後續交大充分尊重陽明師生共治的精神，續行議約。

陽明大學學生會並指出，過去數月以來，交大於公開場合多次承諾，會確保兩校議約平等，並確保學生參與權。交大校長張懋中於座談會保證合校後的校務會議組成兩校各佔半數，並傾全力投入陽明的校園建設。陽明學生會矢言將以其自治經驗，發揮帶動者的角色，堅持兩校學生的意見在後續議約過程中得以彰顯，並確保校內事務的持續參與。

(旺報 )