你知道嗎 ？ 營養品出現沉澱物，不全是異常

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中時電子報
綜合報導

使用營養品的民眾,部分是身體較虛弱或是生病的人，對於產品出現沈澱物或凝塊會格外小心緊張，但是，營養品本身營養素豐富，會不會發生這些現象就是此類產品的特性呢?

臺北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士表示：成人/兒童營養品因為成分豐富，其中添加的部份礦物質是不易溶於液體中且會浮到頂端，或沉到底部形成沉澱物，甚至會與其他成分相互作用、聚集而形成較大的結塊。另外，成人/兒童營養品添加的膳食纖維也可能是形成沉澱物的原因之一。膳食纖維簡單可分兩種，一種是水溶性纖維，另一種是非水溶性纖維。非水溶性纖維不會溶於水，靜置時間久了，也會出現懸浮或沉澱物。所以這類營養品可以在外包裝上看到，使用前要搖均勻。

謝明哲教授也提到不是只有成人/兒童營養品會有沉澱物和結塊的現象，市面上許多常見的保健飲品，其產品中的胺基酸、礦物質也會有類似不溶於液體的特性而產生沉澱。另外，日常中我們調製的果汁、蔬菜汁、豆奶或是有添加纖維的飲品如果沒有馬上飲用，靜置不久也會有沈澱物或凝聚物和懸浮物的生成，基本上搖一搖就會均勻分布在液體中了。若擔心變質，建議將產品倒出來在透明容器中，如果發現液體呈現類似油水分離的分層現象，聞起來有怪異的臭酸味就是變質要暫停使用並連絡廠商客服處理。

(中時電子報)

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