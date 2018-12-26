非洲豬瘟假消息盛傳 侯友宜：不要以訛傳訛

侯友宜今天上午前往位於林口的永亨畜牧場，穿上防護衣進行視察。（譚宇哲攝）

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防範非洲豬瘟，上任第二天的新北市長侯友宜，今天上午前往林口永亨畜牧場及新北市肉品市場，視察廚餘養豬戶廚餘蒸煮現況及肉品市場消毒防疫工作，針對近來非洲豬瘟假消息盛傳，侯友宜說，要瞭解到底假新聞出自於何處，不要以訛傳訛，造成豬農損失。

侯友宜今天上午先前往位於林口的永亨畜牧場，穿上防護衣進行視察，侯友宜說，父親也是在賣豬肉，小時候家中也養豬，所以他對豬農有很深厚的感情，現在養豬的人很辛苦，尤其小型養豬戶，要符合環保的標準、環境衛生，有很多的配套措施，所以一直希望中央在林牧政策的鼓勵上，提供更優惠的方式來照顧他們。

侯友宜強調，非洲瘟疫雖然還沒在新北市發生，但是要阻絕於境外，所以台北港的防疫檢測功能更要提高，地方一定全力配合，今天來看畜牧場除疫處理，廚餘蒸煮溫度150度，超過標準90度，而且蒸煮了4個小時，超過標準1個小時，都完全符合標準。

現場媒體提起近來台灣有一些豬瘟的假消息，詢問侯是否有防堵措施，侯友宜表示，有一些不是確實的新聞，我們在第一時間一定要立即回應，更重要要瞭解假新聞出自於何處，不要以訛傳訛，造成豬農嚴重損失。

侯友宜強調，非洲豬瘟是國安議題，21年前的口蹄疫造成數千億元的豬農損失，非洲豬瘟絕對不可以像口蹄疫一樣再度在台灣發生，希望大家全力以赴，把這個事情（防疫）做好。

(中時 )

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