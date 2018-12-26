葉俊榮下台內幕曝光？台大自主聯盟：好恐怖的政治

教育部24日突然宣布同意前國發會主委管中閔接任台大校長，行政院長賴清德25日約見教育部長葉俊榮（左），圖為會後葉俊榮離開行政院。(中央社)

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中時電子報
/ 綜合報導
教部同意管中閔上任　總統：讓人措手不及要檢討
教育部長葉俊榮（左一）。（鄧博仁攝）

台大校長遴選案一波三折，教育部長葉俊榮突襲宣布，勉予同意管中閔出任台大校長後，立馬請辭獲准。前民進黨立委林國慶昨(25)日在政論節目中表示，葉俊榮趕在內閣總辭之前下台，其實是在幫蔡英文總統拆炸彈，一切都是為了2020總統大選，台大自主聯盟今(26)日在臉書回應「好恐怖的政治」。

由於一個台大校長已經讓三個教育部長下台，也讓民進黨內鬥搬上檯面。外傳蔡英文總統砲轟葉俊榮，管中閔案的處理讓大家措手不及，美麗島電子報董事長吳子嘉昨(25)日在政論節目中表示，就像末代王朝的掏空、內鬥，可以看出葉俊榮是在幫蔡英文掃除2020的障礙，才不不至於讓台大沒校長的國際大笑話繼續，就跟台北市長柯文哲的大巨蛋一樣，炸彈能拆一個算一個。

前民進黨立委林國慶也引述，選後第二天，行政院長賴清德曾說，只有我的離開才能讓總統大破大立，外界預期賴清德可能下個月就離開了，葉俊榮會傻到自己出來擋子彈，讓大家攻擊嗎？但是因為台大356天沒校長已經是國際笑話了，這個問題如果不處理掉，到2020還會繼續炒，所以葉俊榮在總辭之前下台，也等於是給總統立一個功勞，讓她不要再被罵。

國民黨新北市議員唐慧琳說，對於管案演變到最後，讓行政院秘書長卓榮泰來聲討葉俊榮，讓蔡英文置身事外，等於獨派的安撫了、中間選民的票也要到了。台大自主聯盟今在臉書發文回應「好恐怖的政治，希望一切盡快落幕，讓學術歸學術、政治歸政治」。

(中時電子報)

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