韓國瑜倡議「新雙城論壇」 國台辦：對城市交流積極開放

2018年12月26日 11:37 中時 藍孝威

高雄市長韓國瑜就任前接受媒體專訪時提到，呼籲民進黨中央跟著地方走的兩岸新論述，也提到希望建構新「雙城論壇」，其中以大陸南方城市為主。大陸國台辦發言人馬曉光表示，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流的性質有正確認知，大陸方面對兩岸城市交流一直秉持積極的開放的態度。

針對韓國瑜有信心改變蔡英文總統的兩岸政策向地方政府傾斜，馬曉光表示，很顯然，誰的政策好，誰能為台灣民眾過上好日子帶來實實在在的利益，我想，台灣民眾就會跟著誰的政策走。

馬曉光表示，大陸對兩岸城市交流一直秉持積極的開放的態度，在對兩岸關係性質和兩岸城市交流的性質有正確認知的基礎上，陸方歡迎台灣更多的縣市參加兩岸的交流合作，共同為兩岸同胞福祉打拼。大陸態度是開放的、一貫的。

對於在這次台灣九合一地方選舉中，韓國瑜支持「九二共識」，獲得多數台灣選民肯定，馬曉光認為，大家注意到一個趨勢，就是「九二共識」確實是兩岸關係和平發展的政治基礎，關乎兩岸關係和平發展能不能行穩致遠，也關乎兩岸同胞特別是台灣同胞的切身權益，就像水和空氣一樣重要。

馬曉光說，經過兩年多來兩岸關係這樣一種緊張複雜的變化，大多數台灣同胞從自己切身利益出發，已經認識到「九二共識」的重要性，以及它的可貴性。這有助於兩岸同胞在「九二共識」基礎上，共同維護兩岸關係和平發展的局面，共同創造互利雙贏的兩岸關係美好未來。

對於日前台北市長柯文哲在滬台雙城論壇後表示，「九二共識」和「兩岸一家親」已被標籤化，馬曉光說，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，對兩岸關係和兩岸城市交流的性質有正確認知，是開展兩岸城市交流合作的基礎。

針對苗栗縣長徐耀昌日前提出，希望比照此前「藍八」模式，促成「藍營15縣市」訪問北京，增進兩岸經貿發展、提升兩岸關係，馬曉光回應，大陸願意在對兩岸關係和兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，和台灣更多的縣市進行交流合作，持續推動包括縣市交流在內的兩岸各領域的交流合作，努力擴大台灣同胞的受益面和獲得感。

(中時 )