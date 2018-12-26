NBA》詹姆斯傷退 隆多雙十 耶誕戰湖人擊潰勇士

2018年12月26日 11:47 中時電子報 黃邱倫

原本以為是場勢均力敵的耶誕大戰，沒想到卻意外變成大屠殺慘劇，尤其是詹姆斯傷退後，隆多異軍突起，繳出15分、10助攻的漂亮成績單，127比101徹底擊潰衛冕軍勇士，並且結束在甲骨文球場的對戰11連敗。

Josh Hart with a two-handed slam!#LakeShow (📺: ABC & ESPN) pic.twitter.com/XJVMrcg3Zj — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2018年12月26日

湖人此役前往舊金山踢館，詹姆斯上半場就有17分、13籃板、5助攻的出色演出，可惜在第三節拉傷腹股溝，退場治療無法再上場，傷勢恐怕有點嚴重。所幸，本季加盟紫金的隆多及時挺身而出，僅上場23分鐘就有11投6中的精采表現，尤其是多次的一箭穿心助攻，讓一度追到只剩3分差距的勇士再次崩盤，最終以26分之差大勝。

湖人此役可說是憂喜參半，高興的是總算終結在勇士主場的連敗紀錄，憂心的是詹姆斯如果傷勢嚴重的話，可能必須休息一段時間，屆時球隊少了當家球星壓陣，戰情將告急。

湖人全場7人得分上雙，除了詹姆斯和隆多外，庫茲馬19分、6籃板，祖巴茲18分、11籃板，英格拉姆14分，哈特12分，史蒂芬生11分。

打得一無四處的勇士，投籃命中率比對手少了15%，在此情況下能不輸球嗎？卓雷蒙格林犯滿畢業，克雷湯普生在球場上就像遊魂般，史提芬柯瑞深陷5犯麻煩，杜蘭特21分、7籃板、7助攻，老將伊戈達拉23分。

(中時電子報)