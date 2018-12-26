病人自主權立法元月六日上路 貧戶、失能老人簽署不用錢

2018年12月26日 11:56 中時 鄭郁蓁

病人自主權立法108年元月六日就要上路，但簽署前要先經過「預立醫療照護諮商」（ACP），因諮商費用須民眾自費且一次就要二千到三千元不等，醫界憂心造成民眾負擔，造成經濟困難者無法善終。衛福部長陳時中今天承諾，中低收、以及失能居家老人簽署「預立醫療決定」者，將不必自費，經費將從醫發基金來補，補助經費同步於一月六日到位。

《中國時報》日前報導「病人自主權利法」將面臨收費太高且程序繁瑣，恐造成弱勢民眾善終權益，成為法案上路障礙。而醫事司原規畫，明年將推動，總經費達13億的「失能老人居家醫療」，規劃每個家醫團隊認養照顧200位失能老人，將有13萬老人受惠，其中有8萬名為2~6級失能，其意識是清楚的，適合簽署AD，可不必再自付；至於為中低收者，若到全台22間示範醫院簽署AD，費用也由衛福部專案補助，經費預計明年上半年到位。

但國民黨立委王育敏不滿，在今日立法院衛環委員會質詢指出，衛福部花了三年試辦病主法，如今法案再過幾天就要上路，費用卻還沒到位，「有這麼困難嗎？基金不能先啟用嗎？是不是沒人監督，你就不動？」

民進黨立委陳曼麗也指出，現在就連醫療人員都不了解病主法，對於人生最後關頭屆時要如何面對家屬？難道人生最後還要看家屬和醫師吵架嗎？而目前自費一次要數千元，健保應協助因應？

陳時中回應表示，這三年來先訂相關子法花去最多時間，「三年前我們無法談生死，如今病人卻能侃侃而談生命最後價值得保護」就是明顯的成果，對於經費問題，則承諾先由醫發基金來補，並於元月六日法案上路時同步先行。

至於是否全面以健保來因應民眾諮商費用？陳時中坦言，病主法的重點應該是最後關頭醫療機構是否能嚴格執行，「錢應該是花在後面」，未來希望立委能支持簡化簽署前的程序，重新檢討，是否須要在諮商階段就需要二親等在場、一名醫師、一名護理師，一名社工在場，這麼嚴謹，盼立委支持，讓預立醫療能和安寧緩和條例一樣，未來做到「邊辦路跑、邊擺攤位就可簽署」。

(中時 )