越南團客大脫逃 藍委：152人都沒回程機票

2018年12月26日 12:55 中時 楊佳穎 、 姚志平

越南團驚爆入境台灣後失蹤脫逃，觀光局昨證實並表示「事態嚴重」。 (示意圖／本報資料照)

東森旅行團接待的4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，卻傳出有152人脫逃失蹤，成為宏觀專案以來最大宗假觀光、真偷渡案件。對此，國民黨團今召開記者會，呼籲蔡政府通盤、全面檢討新南向免簽政策；藍委許毓仁更指出，失蹤的152人都沒回程機票，外交部領事事務局及入出境移民署未做好把關工作，應該咎責。

總召江啟臣直言，越南團百人失蹤「是非常扯的事情」，蔡政府上任以來強推新南向政策、放寬東南亞簽證條件，雖然樂見東南亞好友來台觀光、旅遊或做生意，有良好的國家互動，但不能只為美化政府績效或「新南向」名稱，浮濫開放免簽條件卻疏於審查，反成管制黑洞的溫床、兩國關係不穩定的浮動因子，可說是得不償失。

江啟臣也拿出數據指出，目前給予新南向免簽待遇、有條件式免簽的國家中，自104年11月到今年3月統計，逾期滯留台灣行蹤不明的人數及查獲非法從事與簽證目的不同者，加總就有4千多人；其中，2017年外籍違法人數超過9成來自東南亞，單是越南就占了46%，形成治安上重大隱憂。

他呼籲，蔡政府應全面檢討新南向免簽政策，重新評估其對台灣觀光、國境管制及國內治安帶來的影響，若確實對台灣構成嚴重影響，政府也應思考是否要暫時取消免簽，等條件改善後再重新開放，避免讓新南向變成政府的「新難項」。

書記長曾銘宗則說，此事涉及外交部、交通部、內政部及警政署相關業務，黨團要求行政院召開跨部會小組，重新檢討新南向政策國家的免簽政策。

許毓仁表示，此事台灣旅行社只負責落地接待，來台、離台機票都是由越南旅行社負責，簽證核發則是外交部，責任不應由台灣旅行社承擔。他接著指出，外交部並未確認這趟百餘名失蹤越南客的回程機票，經承辦旅行社告知，152名失蹤越南人都沒有回程機票，「若只有單程機票，我領事事務局還核發簽證嗎？」應該咎責，且移民署螺絲也鬆了，一大團人都沒回程機票，竟還大開國門讓他進來。

他還說，此事明顯可見人蛇集團有系統性的計畫，在日、韓都有類似這樣的團，但外事警察及移民署警覺心不夠，讓百人集體失蹤，是否會造成社會治安風險、責任誰要負？強烈呼籲蔡政府不要為拼南向業績，大開國安漏洞。

(中時 )