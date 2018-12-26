白嘉莉走出喪夫痛 一張照驚洩全家「超神基因」

2018年12月26日 11:52 中時電子報 吳品瑤

白嘉莉PO出聖誕佳節照，驚曝家人樣貌，個個顏值超高。(翻攝自白嘉莉臉書)

主持過《群星會》、《銀河璇宮》等台灣經典綜藝節目的資深藝人白嘉莉，不但外型亮麗，且氣質、談吐不凡，廣受老中青三代觀眾喜愛，有「最美麗主持人」美稱，而她嫁給印尼富商黃雙安後，甘心為家庭淡出演藝圈，甚至不辭辛勞陪著老公四處視察公司業務，夫妻倆40年來感情始終恩愛，然去年10月黃雙安病逝，白嘉莉坦言難過到無法闔眼，因此沉寂了一陣子，直到聖誕佳節，她才在家人的溫馨陪伴下揮別傷痛，po照祝大家聖誕快樂。

白嘉莉時隔半個月，昨終於又在臉書po文，透露聖誕佳節，自己到了正值酷暑的澳洲雪梨，跟家人共度聖誕節，趁著節日，她感謝親友及粉絲們的關愛，「感謝大家在我感到最孤單的時候，慰問我、鼓勵我、又給我打氣」，她對於自己沉寂了一段時間沒問安，感到有些愧疚，但樂觀表示自己已走出陰霾，開啟人生新篇章，「往事已逝，新的世界等待我們去擁抱」。

除了白嘉莉po文報平安讓大家深感欣慰之外，她po出的一系列佳節生活照，也是亮點滿滿，眾人發現白嘉莉的孩子、家人們顏值超高，第二代都是混血兒，搭配燦爛笑容，魅力不輸巨星母親，被讚一家根本都是超級「神基因」。

(中時電子報)