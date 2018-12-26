閱讀跟喝奶一樣重要！基隆新生兒申報登記 就送閱讀禮袋

基隆市長林右昌（中）今（26）日與文化局長陳靜萍（左）、民政處副處長陳智昌（右）共同舉行記者會，指出明年元旦起，凡當年度新生兒都可在登記戶口時，一併領取1份閱讀禮袋。（張穎齊攝）

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「閱讀跟喝奶一樣重要！」基隆市長林右昌為使閱讀習慣植根，鼓勵父母帶著新生兒共讀圖書，今（26）日與文化局長陳靜萍、民政處副處長陳智昌共同舉行記者會，指出明年元旦起，凡當年度新生兒都可在登記戶口時，一併領取1份閱讀禮袋，致贈第一本書給每位新生兒，提供便民服務，打造書香社會。

林右昌表示，為了讓基隆市的小朋友從0歲起就培養閱讀習慣，市府在禮袋裡特別致贈精美繪本，希望透過這些有趣的繪本，讓所有的新生兒都獲得市府的支持與關心，並強調「閱讀就跟喝奶一樣很重要！」

陳靜萍指出，基隆市自2009年開始舉辦閱讀起步走活動，每年度發放閱讀禮袋，裡面包含精選繪本書與新手父母手冊，讓每位爸媽可以快速上手帶著小朋友共讀，同時禮袋也可作為閱讀書袋，鼓勵民眾到圖書館借閱圖書。

陳靜萍說明，閱讀禮袋內還附有保母津貼、親子館等宣傳資訊，讓新手爸媽能第一時間獲得育兒相關資訊，了解有哪些相關資源可以利用。

陳智昌說，往年發放方式多為配合圖書館活動發放，為了擴大普及率，明年度起結合各區戶政事務所發放閱讀禮袋，讓市民在戶政臨櫃申報新生兒出生登記時一併領取，使閱讀服務更加便民，節省民眾的時間。

陳智昌指出，為了使為民服務更加整合，新生兒父母同時也可在領取禮袋時，一併申請生育獎勵金，新生兒的父或母在基隆市設籍滿1年者，也可在戶政臨櫃窗口一併申請一胎為2萬元。

相關資訊詳「基隆市公共圖書館」粉絲專頁、基隆市公共圖書館官網(www.kllib.klccab.gov.tw）、基隆市文化局官網（www.klccab.gov.tw），或洽02-24224170#276、298；生育獎勵相關資訊請詳基隆市政府民政處官網(https://civil.klcg.gov.tw/tw/Default/Index)婚育福利措施，或洽02–24629719。

(中時 )

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