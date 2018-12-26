防非洲豬瘟病毒傳台灣 國台辦：已對陸客宣導

2018年12月26日 12:06 中時 藍孝威

在台灣「九合一」選舉過後，許多有養豬業的台灣中南部縣市非常期待大陸觀光客能夠赴台旅遊。大陸方面在非洲豬瘟防疫的問題上是否已經準備好了相關預案，防止非洲豬瘟的病毒傳到台灣？大陸國台辦發言人馬曉光回應，這要靠台灣的海關來防堵，大陸海關已經通過多種措施加強了對赴台遊客的宣導。

馬曉光在回答本報記者提問時表示，各地海關原則上只是負責管進口，出口是由進地海關行使職能。而大陸海關已經通過多種措施加強了對赴台遊客的宣導。

本報記者追問，大陸方面雖然已對旅客發出了6000萬則的短信提醒，但仍有陸客或陸配抵達桃園機場通關時被查出行李內有生豬肉或豬肉製品，並且檢出其中有非洲豬瘟病毒，一次就被罰款新台幣20萬元。這些受罰的陸客或陸配喊冤，在大陸沒有看到非洲豬瘟的相關報導，也不知道這件事，所以誤帶了這些產品進入台灣。對於這種情況，有更積極的辦法來向大陸居民宣導相關事宜嗎？

馬曉光表示，大陸海關方面已經作出了努力。「至於你說的個別遊客，那是他們的個人行為，這些受罰民眾稱不瞭解宣導，那是媒體一面之詞，不能作為基本論據。」

馬曉光表示，大家都不願意看到疫情對兩岸同胞切身權益造成傷害，儘管現在由於台灣方面的原因，兩岸公共部門的相關管道和溝通不能正常運作，但是，大陸還是希望兩岸雙方，大家各自努力，加強疫情防控，減少對兩岸民眾權益的傷害。

(中時 )