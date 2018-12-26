《全台最速報》 遭爆與郝龍斌有曖昧 游淑慧：坦蕩蕩無不可告人之事

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中時電子報
綜合報導

◎遭爆與郝龍斌有曖昧 游淑慧:坦蕩蕩無不可告人之事

國民黨副主席郝龍斌被周刊爆料與台北市議員游淑慧有曖昧，游淑慧對此嚴正否認指出，她視郝「像是父親一樣的角色看待」，坦蕩蕩沒有不可告人之事。

◎北市立委補選 陳炳甫:不能小看柯P的民兵

台北市士林、大同立委補選競爭激烈，國民黨參選人陳炳甫26日接受廣播節目訪問指出，補選投票率低，比的是「陸軍」實力，但也不能小看擁有「民兵」的台北市長柯文哲，平常看不到人，一聲令下全都出來了。

◎歷年最大岸際毒品走私 起獲市價超過60億海洛因

屏東地檢署偵破歷年最大宗岸際毒品海洛因案，承辦檢察官鍾佩宇去年偵辦一起販毒案件，突破嫌犯心防、向上溯源，獲悉由張姓金主為首的販毒集團，習慣從東南亞買毒，並以漁船進行接駁，檢警蒐證多時，日前在枋寮岸邊人贓俱獲，起出470公斤海洛因，市價超過60億元。

◎果粉小心！網路高價假APPLE商品流竄

保二總隊刑警大隊26日宣布破獲仿冒「APPLE」商標的周邊3C商品2139件，侵權市值約500萬元，黃姓等三名男子利用網路拍賣以「保正原廠，原裝正品」吸引買家，號稱與apple store」線上商店所販售商品相同，但測試線材的傳導性非原廠，讓消費者處於可能過熱或爆炸危險狀態，警方將黃姓等三名嫌犯以涉嫌違反商標法案、詐欺罪嫌移送法辦，提醒果粉們莫因小失大，勿讓來歷不明的副廠零件維修你的高價手機。

(中時電子報)

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