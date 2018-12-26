威力彩16.5億得主 捐贈168萬大紅包給花蓮彩券行

威力彩上月初在花蓮市「金多寶投注站」開出16.5億頭獎，得獎人委託台彩總經理蔡國基（左）致贈168萬大紅包給開獎店家業者吳家禎（右）。（張祈攝）

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花蓮「頭獎店家」今天齊聚一堂，盼幸運女神持續眷顧花蓮。（張祈攝）
金多寶投注站老闆吳家禎今準備200份威力彩券、烤乳豬及包子回饋民眾。（張祈攝）
金多寶投注站老闆吳家禎今準備200份威力彩券、烤乳豬及包子回饋民眾，店門外一早就聚集眾多民眾。（張祈攝）
金多寶投注站老闆吳家禎說，開出頭獎後店裡生意變很好，大家都想沾沾頭獎喜氣，不少人指名要買威力彩。（張祈攝）
領彩券隊伍最前面為詹姓一家三口，一早6點多就來排隊，希望可以成為下一位幸運得主。（張祈攝）

威力彩上月初在花蓮市「金多寶投注站」開出16.5億頭獎，是今年單注最高獎金，也改寫宜花東最高頭獎金額紀錄，幸運得主委託台彩總經理蔡國基致贈168萬大紅包給投注站店家，店家也大方發送200份彩券供民眾沾沾喜氣。

獨得16.5億的中獎人是當地的自營業者，一直都有買彩券作公益的習慣，當天上班途中經過富強路金多寶投注站，順手買了100元的威力彩電腦選號，幸運抱回大獎，為感謝店家帶來的幸運，今委託台彩代贈168萬大紅包給店家，也捐贈6千萬給中國信託慈善基金會統籌分配給社福單位。

「買彩券就要來花蓮！」蔡國基說，財神爺今年特別眷顧花蓮，從年頭旺到年尾，過年期間花蓮「奇蹟般」連開4頭獎，年末又再開了威力彩超級大獎，今召集花蓮「頭獎店家」齊聚一堂，也盼幸運女神持續眷顧花蓮，他也轉述這次得獎人對鄉親的鼓勵「有買有希望，下一個就是你」。

金多寶投注站老闆吳家禎今準備200份威力彩券、烤乳豬及包子回饋民眾，她說，花蓮從來沒有開出這麼大獎，很恭喜這位幸運兒，開出頭獎後店裡生意變很好，大家都想沾沾頭獎喜氣，不少人指名要買威力彩。

領彩券隊伍最前面為詹姓一家三口，詹姓民眾與父母就住在彩券行附近，聽說社區內開出頭獎，距離大獎這麼靠近，大家都很榮幸，一早6點多就來排隊，希望可以成為下一位幸運得主。

(中時 )

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