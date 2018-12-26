跨年下雨改追雪 玉山恐飄10年來首次元旦雪

2018年12月26日 12:02 中時電子報 戴安瑋

中央氣象局預測，30日至元旦，玉山恐會下雪。示意圖。（資料照片/氣象局提供）

大陸冷氣團今晚來襲，全台氣溫溜滑梯，未來幾天最低溫將下探13度外，30日起雨區擴大至中南部，跨年、元旦全台恐「泡湯」，為10年來天氣最差的一次，玉山更可能出現10年來首次下雪。

中央氣象局預報員官欣平表示，今天晚上東北季風轉強為大陸冷氣團，是今年最強的冷氣團，全台氣溫溜滑梯，28日至30日清晨，中部以北及東北部最低溫剩13度至15度，其他地區15度至18度，30日清晨以後至1月1日冷氣團強度減弱，但氣溫不會明顯下降，加上受南方雲系影響，全台水氣多，降雨機率高，跨年及元旦曙光恐全泡湯。

無法跨年、追曙光，恐要改追雪，因30日至1月1日這幾天，台灣3000公尺以上高山，不排除降雪。官欣平說，根據預測30日後玉山溫度恐降為1、2度，若是濕度夠，即可能出現雨中帶雪的情形，若是元旦當天降雪，也為近10年首見。

官欣平強調，28日至30日台灣是受到大陸冷氣團影響，30日至元旦則是受目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓影響，該熱帶性低氣壓最快今天增強為輕度颱風，但會往中南半島靠近，雖不會侵台，可是其帶來南方雲系，將於30日後為台灣帶來水氣，全台又冷又濕，為10年來天氣最差的一次，玉山還可以降雪，為10年來首次下雪。

根據中央氣象局統計，過去10年來台北市跨年當天僅3年有降雨紀錄，且雨量最多3毫米，今年可能會下雨。

(中時電子報)