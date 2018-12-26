陸再批准5家海峽兩岸交流基地

2018年12月26日 12:29 中時 藍孝威

大陸國台辦發言人馬曉光表示，最近，中共中央台辦、國務院台辦新批准5家海峽兩岸交流基地，分別是：四川宜賓李莊古鎮、福建寧德古田臨水宮、江蘇崑山慧聚廣場、北京中國人民抗日戰爭紀念館和北京台灣會館。新設的這些交流基地各具特色，既是當地重要的文化資產，同時也承載著兩岸同胞共同的歷史記憶和文化傳承。

馬曉光表示，自2009年以來，國台辦已先後在山東、湖北、福建等22個省（區市）批准設立了66家海峽兩岸交流基地，對於擴大深化兩岸交流合作發揮了積極作用。加上這次新批准的5家，交流基地的覆蓋面進一步擴大。大陸歡迎廣大台灣同胞到這些交流基地參觀考察，開展交流合作。

馬曉光表示，這些基地有的是兩岸同胞共同歷史記憶的場所，有的是凝聚了飽含著中華文化價值內涵的場所，有的是歷史上馳名的文化旅遊勝地。這些年來，海峽兩岸交流基地充分發揮了擴大兩岸交流的功能。很多台灣同胞來大陸交流的時候都願意去這些地方參觀，還有不少兩岸交流活動就放在交流基地舉行，吸引了台灣青年來大陸實習創業。

馬曉光說，利用海峽兩岸交流基地開展兩岸交流活動，這樣一種交流思路，這樣一個交流平台，大陸都希望能夠得到兩岸同胞的重視和喜愛，能夠進一步發揮它凝聚兩岸同胞感情，促進心靈契合的作用。

(中時 )