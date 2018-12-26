亞培3個月2次變質 衛福部長陳時中允諾赴美查廠

圖為藥局工作人員進行亞培產品下架措施。（資料照 張鎧乙／攝影）

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亞培公司產品接連出包，3個月內2次發生變質事件，近日又有消費者投訴「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力(香草口味)」產品，疑似出現塊狀沉澱物事件，台北市衛生局已介入調查。衛生福利部長陳時中今天則在立法院允諾，將安排明年1至3月間會派員赴美查廠。

今年9月亞培安素被消費者投訴鐵罐裝原味安素呈豆腐渣狀，共6項問題產品遭下架264萬4939罐，並挨罰10萬元；三個月後，又遭踢爆塑膠瓶裝的安素原味不甜菁選及「亞培安素沛力（香草口味）2產品瓶底竟有沉澱物。

陳時中今出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢。藍委陳宜民針對亞培2度出包事件質詢時表示，先前已責成衛福部食藥署徹查，但才一個月不到，舊案尚未解決，新產品又出包，食藥署雖責成北市衛生局調查，但北市衛生局無法要求美國在台協會（AIT）查廠。

對此陳時中允諾，針對亞培2度出包，已經著手規畫，明年1至3月將安排到美國查廠，釐清產品出包原因；陳宜民也要求，應在農曆過年前給消費者一個交代。

另近期內閣人事異動不斷，藍委徐志榮也在答詢時間詢問陳時中去留問題。陳回應，政務官去留是由高層決定，但強調他個人有服務熱忱，去留則由行政院安排；徐志榮則表示他認為陳做得不錯，盼陳：「不要被颱風尾掃到」。

(中時 )

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