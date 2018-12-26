陸31條惠台措施 國台辦：取得豐碩成果

大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

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大陸國台辦發布實施「31條惠及台胞措施」快一年了，國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，已經有1000多家台企享受高新技術企業等各類稅收優惠，100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金的支持，一些優秀台企成功得標了北京新機場、港珠澳大橋、杭州「印象西湖」大型燈光秀等政府採購項目，800多名台胞考取了多個熱門行業的職業資格。

馬曉光表示，「31條惠及台胞措施」發佈實施以來，各地各部門積極推動政策落實，在擴大深化兩岸經濟文化交流合作等方面都取得了積極的成果，為廣大台胞在大陸實現更大更好的發展帶來了實實在在的便利。

馬曉光表示，迄今為止，大陸已經有22個省區市60個地方分別制定了落實「31條措施」的具體辦法，涵蓋東部地區全部省級行政區、中西部和東北地區大部分省級行政區以及全部計劃單列市。其中，不少地方結合本地實際先行先試，為台胞台企提供更多的與當地居民和企業同等待遇。

馬曉光表示，近一年來，據不完全統計，已經有1000多家台企享受高新技術企業等各類稅收優惠，100多家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智能製造等專項資金的支持，一些優秀台企成功中標了北京新機場、港珠澳大橋、杭州「印象西湖」大型燈光秀等政府採購項目，800多名台胞考取了多個熱門行業的職業資格，100多名台胞獲得各地「五一勞動獎章」「勞動模範」等各類榮譽。

此外，今年台生報考大陸高校的人數、台青來大陸就業實習的人數，以及由大陸就業創業機構提供服務的新增台企數量，均保持兩位數增長。越來越多的台胞台企特別是台生台青選擇來大陸發展，實現人生理想。

馬曉光說，今後，大陸將繼續針對廣大台胞台企普遍關心的問題，適時研究和出台更多新舉措，為台胞台企在大陸發展提供更多便利，創造更好條件。

(中時 )

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