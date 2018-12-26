國光里福正宮募資 為守望隊添巡邏車

台中市南區國光里長陳仁榮、國光里福正宮管委會與南區公所集資50萬元，26日捐贈守望相助隊一輛巡邏車。（馮惠宜攝）

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台中市南區國光里常年守望相助隊，成立至今8年多，巡邏車使用逾20年，常故障需維修，國光里長陳仁榮、國光里福正宮管委會與南區公所集資50萬元，26日捐贈一輛巡邏車，希望提高見警率，增加勤務效能。

捐贈儀式，26日在國光里長年守望相助隊隊部舉行，包括國光里長陳仁榮、南區區長鍾正光、國光里福正宮管委會主委賴坤助、市議員邱素貞，以及國光里長年守望相助隊中隊長賴瑞國等隊員都到場參加、見證。

賴瑞國表示，國光里的守望相助隊巡邏車，最早從南區永和里購買來的二手車，已使用23年歷史，車況老舊，毛病比較多，常常拋錨，影響勤務，因此決定購買新車巡邏，以提振士氣與工作效率。

陳仁榮指出，常年守望相助隊主要工作在協助警方做好治安維護，巡邏車是守望相助隊執行任務的重要工具，對治安及協助警察工作有很大的幫助，工欲善其事，必先利其器，他與福正宮管委會分別出資127500元，加上南區公所補助款245000元，合計500000元，購買一輛全新巡邏車，捐贈國光里常年守望相助隊，希望發揮拋磚引玉功效，讓民眾了解治安維護的重要性。

福正宮管委會主委賴坤柱說，很榮幸代表福正宮來參加贈車儀式。他表示，守望相助隊巡邏車，對社區治安維護很重要，福正宮福德祠基於取之社會用之社會理念，捐款只是盡一份棉薄之力而已。

邱素貞認為，有了全新的巡邏車，對於社區巡守工作，具有正面助益，尤其，再過一個多月就是農曆春節，守望相助巡守，協助警方維持治安，將發揮正面功能，希望可以提振隊員士氣，強化預防、打擊犯罪，確保民眾生命財產安全。

(中時 )

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