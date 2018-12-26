白髮染黑恐致肝硬化？譚敦慈：千萬別做這5件事

2018年12月26日 12:25 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

許多人喜歡染髮，尤其為了怕顯老，會把白髮染黑，一名女子近日發現肝硬化，就醫後確診為化學性肝損傷，醫師研判疑似與她長年染髮有關。

大陸媒體報導，這名女子從10年前開始每月染髮一次，兩個月前發現皮膚變黃，就醫檢查後確診為肝硬化。究竟染髮會不會危害人體？根據《早安健康》林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，目前沒有確定的科學證據顯示染髮和癌症有高度關聯，但仍建議染髮時應注意下列5點：

1. 不要用來路不明的染劑

建議選擇有廠牌、經過檢驗認可、取得衛福部字號的商品，而且最好請專業人士操作，較能控制染髮的時間與染劑用量。

2. 染劑盡量不接觸頭皮

染髮前48小時可在手腕內側或耳後，沾10元硬幣大小的染劑，確認皮膚沒有紅、腫、痛、癢、長疹子、水泡等異樣後再使用。

3. 染前2天別洗頭

染髮前應注意頭皮是否有傷口，建議染前2天先別洗頭，可讓頭皮分泌的油脂形成自然保護膜，或是在頭髮與皮膚交際處塗一層嬰兒油或凡士林等高油度、高封閉性的產品，有保護頭皮的效果。

4. 一年染髮次數不超過3次

盡量降低染髮頻率，一年的染髮次數最好不要超過3次。若是為遮掩白髮，局部補染就好，不需要每次都整頭染色。

5. 不要選擇太深的顏色

國外研究發現，顏色越深的染劑，越須注意PPD含量，相較於其他顏色，黑色與深褐色染劑中含有較多的對苯二胺與間苯二胺，健康風險較高。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，就現有報導資料中看不到染髮與肝硬化的相關性，兩者是否有因果關係，還有待進一步查證，但仍建議，染完頭髮應先確實沖洗到沒有顏色殘留，再以洗髮精連同頭皮一起洗淨；同時染髮後多喝水，可促進代謝，有助身體排毒。

(中時電子報)