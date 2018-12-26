再生能源聯盟：年終盤點 民眾對綠能仍有誤解

2018年12月26日 12:23 中時 廖德修

台灣再生能源推動聯盟（TRENA）選出今年度十大綠能假新聞，今（26）日與綠委陳曼麗、太陽光電廠商共同召開記者會，針對其中的誤解逐一說明，希望藉此化解社會大眾對再生能源的誤解，加快推動綠能腳步。

TRENA理事長高茹萍表示，錯誤的訊息主要包括：製造太陽能板很耗能、太陽能板有毒、太陽能板無法回收、埤塘設置太陽光電會浪費水源。還有離岸風電每度5.8元，簽約20年將花費上兆元；競標價格每度電2.2元，躉購費率卻高達5.8元，且夏天沒風、冬天陽光少，綠能無法支撐電力供需。

綠委陳曼麗表示，國際環團綠色和平分析，太陽能板製程中所消耗的能源，只要發電1.3年就可彌補回來。且太陽能板壽命約25年，換算後平均每度電排碳約33-55克，反觀煤電是797克、天然氣發電是377克，相差很大。

綠能廠商映發科技總經理李喆龍表示，太陽能板的晶圓在製程中確實有汙染，但必須監督的是工廠的廢水排放。太陽能板在發電過程中完全無汙染，平常也只要用清水洗滌即可。且以往台灣的太陽能板都外銷歐洲，符合德國與歐盟的環保標準。

台灣瑞曼迪斯公司總經理戴英傑說，以目前的技術而言，太陽能板回收率已從90％提升至96％。聯合再生能源公司專案經理林家政則說，埤塘平時都需要抽乾池水來曬土，綠能廠商會利用這段期間施工，不會為了裝設太陽能板而抽光埤塘，浪費水源。

有關離岸風電，高茹萍表示，每度電躉購價5.8元，是包括國產化、在地化、帶動綠能產業鏈所產生的成本。何況投資的前期都由開發商自行挹注資金，政府不必花錢，且每度電5.8元分攤在未來20年，負擔減輕；當離岸風電產業逐漸成熟，發電成本也就逐漸下降。

高茹萍說，台灣地理環境優越，夏天太陽光強烈，冬天風力充足，正好可互補。且離岸風電投資，外商的資金主要從國際間籌措，台灣銀行團則負責本土產業鏈投資，不致產生外商突然撤退，留給台灣銀行團大堆債務的窘況。

(中時 )