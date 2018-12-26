助獨居長者按時服藥 北醫附醫送智慧藥盒 1萬人受惠

2018年12月26日 12:28 中時 林周義

許多病人為提醒自己服藥，習慣購買分裝藥盒，自行分藥，卻可能增加分錯藥、吃錯藥的風險。為確保民眾按時吃藥，台北醫學大學附設醫院引進智慧藥盒系統，依據每日、不同時段服用的藥品進行分裝，病人也可直接透過透明泡殼，瞭解自己什麼時間忘了服藥。為嘉惠更多民眾，北醫附醫將智慧藥盒免費提供於罹患慢性病的低收入戶、獨居長者，預計將有1萬人受惠。

「我的慢性藥這麼多種、有的三餐吃、有的睡前吃，常常忘記怎麼辦？」北醫附醫藥劑部主任陳必立指出，許多民眾為提醒自己吃藥，購買分裝藥盒，一旦忘記，難以想起是少吃哪一天、哪一餐的藥，造成重複用藥，因此常有患者即使吃了藥，血糖、血壓仍控制不好。另一方面，分裝藥物後，除非保留藥袋或特別註記，否則就等同「無名氏」，無法比對資訊。

為解決用藥困擾，北醫附醫與安欣好耀公司合作，引進來自美國「智慧藥盒」系統，供慢性病患者使用。智慧藥盒為一次性使用產品，將依據每日、不同時段服用的藥品進行分裝，並標示病人姓名、看診科別、醫師、服用日期與時間等資訊。若不慎忘記，病人可直接透過透明泡殼區分是哪一天、哪一餐忘了服藥。藥盒內則標示藥品外觀、服用方法、副作用及注意事項，且備有QR code，以利隨時查詢資訊。

北醫附醫藥劑部組長胡雪吟表示，智慧藥盒採環保材質包裝，使用後可直接回收處理。為方便民眾攜帶，智慧藥盒可提供不同天數的包裝。藥盒設有撕開線，外出時可撕下當次藥格，減少攜出體積，同時可避免藥物因擠壓而損壞，或過分光照而變質。

北醫附醫院長陳瑞杰表示，針對長期服藥者、獨居長者或分藥不便的民眾，智慧藥盒可提供相當大的協助。一般民眾僅需花費50 元，即可使用智慧藥盒，目前每日約有40至50人使用。目前北醫附醫已獲50萬元捐贈，將免費提供智慧藥盒於獨居長者、社區低收入戶，預計將有1萬人受惠。

(中時 )