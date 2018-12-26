管中閔任台大校長 律師告發葉俊榮涉圖利

2018年12月26日 12:32 中時 陳志賢

前教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔接任台大校長後閃辭；律師林憲同認為葉俊榮明知台大校長遴選程序有重大瑕疵，教育部先前不予核聘，葉俊榮卻同意聘任，向台北地檢署告發葉俊榮、管中閔、台大遴委蔡明興3人，涉嫌瀆職、圖利及偽造文書等罪。

台大今年初遴選管中閔出任校長後報請教育部核聘，教育部今年8月以台大校長遴選程序有「程序性重大瑕疵」，以及管中閔涉有「不適格為校長候選人」等理由，發函台大表明不予核聘及指示重啟遴選。

林憲同認為，依據憲法與大學法制，教育部對台大校長具有最終的實質准駁權，葉俊榮應受教育部「不予核聘」管中閔為台大校長的公法約束，卻明知台大校長遴選程序有瑕疵及管中閔不具備台大校長適任資格前提下，於12月24日下午發布「勉予同意」管出任台大校長，葉俊榮涉犯圖利罪。

林憲同認為，台大校長遴選會是依教育部的行政委任授權，而管中閔報名參加台大校長遴選時，本應據實填寫申報曾任台灣大哥大公司獨立董事，或曾在擔任公職期間至大陸任教，卻故意隱匿，涉犯偽造文書罪。

至於蔡明興以台灣大哥大副董身分出任台大校長遴委，對於管中閔登記參加台大校長遴選一事，應自行迴避，但蔡卻沒迴避，還參加投票贊成管出任台大校長，涉及圖利罪。

(中時 )