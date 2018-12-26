涉違國安法出庭 侯漢廷：台灣是我的家園 中華民國是我的國家

2018年12月26日 12:38 中時 王己由

新黨青年軍王炳忠等人，被訴為對岸發展組織違反國安法案，台北地方法院今(26)日開庭，傳訊林明正和新科台北市議員侯漢廷，2人都否認檢察官起訴犯罪事實。就任台北市議員才1天就出庭的侯漢廷說，「台灣是我的家園，中華民國是我的國家」，檢方起訴他是「先射箭，再畫靶」不成立犯罪。林明正則說「我認為台灣人就是中國人」，並沒有起訴指控，涉及為中共發展組織。

北院繼兩周前開庭傳喚王進步、王炳忠父子後，今(26)日傳喚林明正、侯漢廷。林明正庭訊開始，就用純正的台語說「我是一個正港的台灣人，我的祖先在清朝時就來到台灣宜蘭，我認為台灣人就是中國人。」

林明正還說，他認為只有兩岸和平統一，才能一起搭上民族復興的列車，同步前進，所以他加入新黨，這是根據自己對歷史的專業，沒有被錯誤的史觀帶跑，因此在新黨積極參與「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」活動與網路宣傳，希望為兩岸和平統一付出心力，這是在認識周泓旭前就已參加。

林明正還說，所謂起訴書指他提供4名軍人名單部分，有兩位是他服役時的袍澤、1位他認識時還是國中生，另一位則是「政大教官」事件，響應他號召的送花行動，主動連繫認識，絕對沒有起訴指控指稱的發展組織不法情事。

新科台北市議員侯漢廷說，政治理念認同兩岸應終極統一，不代表就是支持現在的共產黨政權。侯說「台灣是我的家園，中華民國是我的國家，中國是我的文化與民族的認同。」國家是永久的，任何政權都是一時的，檢方在不了解的情況下起訴，是先射箭再畫靶，將他所有兩岸相關交流活動，都草率、粗暴認定有危害國家安全與社會安定的意圖，還把他在台灣所有政治參與活動、與粉絲見面，都錯誤認定是在為共產黨發展組織，檢方帶有色眼鏡看世界，起訴事實都是不成立犯罪。

庭訊中，林明正的律師提到監察院對本案偵辦有糾正報告，沒想到意外引發公訴檢察官和2人辯護律師激烈爭辯。公訴檢察官直言不該「拿雞毛當令箭」亂指檢察官搜索的過程，希望要指摘檢察官就拿證據出來。不料，檢察官的說法引發律師的不滿，強烈抨擊檢察官把監委的調查報告比擬成雞毛，違反五權分立原則，檢辯雙方當庭爭執不已，直到法官出言雙方才平息怒氣。

(中時 )