陸黨媒十問美陸關係 2018留懸念

2018年12月26日 13:09 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今天社評指出，歲末檢討陸美貿易戰，華府對大陸「戰略競爭者」新定義，正在走向政策層面。美國智庫威爾遜國際學者中心季辛吉陸美關係研究所主任戴博認為，美陸對抗性競爭已成定局。為此，《環時》提出當前和未來陸美關係應當做出的十大判斷，其中強調，陸美都沒有走向軍事衝突的意願，大陸有壓制台獨等極端勢力製造尖銳危機的充裕手段。陸美管控安全分歧的形勢有望持續。

社評十大判斷指出：第一，陸美關係已經發生深刻變化，無法再回到貿易戰之前面貌，根本原因是大陸已經崛起到令美國作為霸權國家深感不安的臨界點。而大陸崛起態勢是改變不了、也隱藏不住的。

第二，美國改變對陸態度處於爆發期，接下來該怎麼對待大陸，新的戰略目標又是什麼，都還很模糊。

第三，迄今美方對陸政策新動向是要在陸美關係中處於更有利的位置。還沒有做好攻擊大陸核心利益、挑起對陸全面衝突的思想和政策準備。

第四，如果大陸不希望形成陸美全面脫鉤及相互冷戰局面，當中有很大作為空間。只要大陸繼續敞開對美交往大門，美國那一邊就也做不到關上它們。

第五，陸美都沒有走向軍事衝突的意願，大陸有繼續增強國防力量的能力，這將有助於美方在對陸採取軍事冒險上保持謹慎。在大陸的核心利益圈，大陸有壓制台獨等極端勢力製造尖銳危機的充裕手段。陸美管控安全分歧的形勢有望持續。

第六，在美國拉攏反陸統一戰線和大陸瓦解這一陣線的競爭中，大陸的資源和優勢將更多些。美國要搞一場針對大陸的大規模國際冷戰，幾乎不可能做到。

第七，未來陸美關係將是非常獨特的世界老大和老二的關係，相互防範心將加重，摩擦將增多，但是管控這些問題的意願也會遠比冷戰時期的美蘇之間更強，管控手段也會更多，衝突與合作相互交叉、平衡的局面將多樣而複雜。

第八，大陸社會需要冷靜，不主動升級陸美衝突。同時要意志堅定，用合作與鬥爭的兩手逐漸推動陸美關係形成新的穩定。

第九，大陸是大國，美國的對陸態度不是華府可以任意施行，有些底線會有顧忌，原因一是大陸強大實力的遏制作用，二是美國社會想過太平日子。

第十，陸美關係存在巨大不確定性。大陸要把改革和對外開放真正搞好，一個繁榮、開放、綜合實力強大的大陸是對美國那些菁英圍堵大陸狂想的最好回答。

(中時 )