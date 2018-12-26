越南團客大逃亡 國民黨：賠上國安與治安代價

越南團大脫團，國民黨批評免簽政策賠上國安。(彭媁琳攝)

友善列印
工商
彭媁琳

近日有4團越南團客申請宏觀專案電子簽證入境，但是153人中有高達152人買單程機票，在台灣失聯。立院國民黨團痛批蔡政府為了彌補因陸客減少來台的缺口，除了撒大錢補助南向來台旅客，更罔顧平等互惠，賠上了國安與治安龐大代價，應重新檢討新南向國家免簽政策。

國民黨立院總召江啟臣表示，國民黨團歡迎所有東南亞國家的朋友來台觀光旅遊，也樂見這些國家與我國人民互動，但是不能為了美化新南向政策績效，浮濫的、寬鬆的核發簽證或給予有條件免簽，除了造成管制黑洞的的溫床，更加深了兩國關係不友好的浮動因子。

此外，在相對給予我國互惠免簽的新南向國家，只有紐西蘭、新加坡和馬來西亞，在有條件地給予免簽的東南亞國家中，也只有印尼給予我國相對免簽。

江啟臣指出，根據移民署統計從104年統計至今年3月，來台旅遊行蹤不明的人數有1,946人，查獲非法與簽證目的不符人數有2,047人，總和加起來將近4千人。光是去年統計，外籍違法人數超過九成來東南亞，其中越南就佔了46%，造成國內治安上的隱憂，國境把關和審查必須更加嚴謹，不要賠了夫人又折兵，把「新南向」政策變成「新難項」。

國民黨書記長曾銘宗表示，由於兩岸關係惡化陷入僵局，導致大陸旅客來台人數大量銳減，以104年為例一年計有418萬人來台觀光，但是到了今年11月為止，僅有246萬人。蔡政府為了彌補陸客減少的損失，因而實施新南向免簽政策，結果衍生許多東南亞國家旅客脫團、滯台的情況。根據移民局統計，截至目前為止，滯台外國人(包括脫逃外勞)高達8萬人，而移民署每年查獲人數僅在1萬人左右，這些脫逃、滯台的外國人，在台從事非法打工、從事色情行業，嚴重影響國內治安。

曾銘宗指出，脫逃、滯台外國人問題嚴重，事涉外交部領事事務局、各駐外單位、交通部觀光局、內政部移民署、警政署等業務，為了避免外國人持觀光簽證來台造成國安、治安問題持續惡化，國民黨團要求行政院立即召開跨部會協調會議，重新檢討新南向政策國家的免簽政策。

(工商 )

王金平道賀韓國瑜 韓笑說：打牌… 蔣月惠拋震撼彈 將投入立委選舉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。