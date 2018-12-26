越南團客大逃亡 國民黨：賠上國安與治安代價

2018年12月26日 12:43 工商 彭媁琳

近日有4團越南團客申請宏觀專案電子簽證入境，但是153人中有高達152人買單程機票，在台灣失聯。立院國民黨團痛批蔡政府為了彌補因陸客減少來台的缺口，除了撒大錢補助南向來台旅客，更罔顧平等互惠，賠上了國安與治安龐大代價，應重新檢討新南向國家免簽政策。

國民黨立院總召江啟臣表示，國民黨團歡迎所有東南亞國家的朋友來台觀光旅遊，也樂見這些國家與我國人民互動，但是不能為了美化新南向政策績效，浮濫的、寬鬆的核發簽證或給予有條件免簽，除了造成管制黑洞的的溫床，更加深了兩國關係不友好的浮動因子。

此外，在相對給予我國互惠免簽的新南向國家，只有紐西蘭、新加坡和馬來西亞，在有條件地給予免簽的東南亞國家中，也只有印尼給予我國相對免簽。

江啟臣指出，根據移民署統計從104年統計至今年3月，來台旅遊行蹤不明的人數有1,946人，查獲非法與簽證目的不符人數有2,047人，總和加起來將近4千人。光是去年統計，外籍違法人數超過九成來東南亞，其中越南就佔了46%，造成國內治安上的隱憂，國境把關和審查必須更加嚴謹，不要賠了夫人又折兵，把「新南向」政策變成「新難項」。

國民黨書記長曾銘宗表示，由於兩岸關係惡化陷入僵局，導致大陸旅客來台人數大量銳減，以104年為例一年計有418萬人來台觀光，但是到了今年11月為止，僅有246萬人。蔡政府為了彌補陸客減少的損失，因而實施新南向免簽政策，結果衍生許多東南亞國家旅客脫團、滯台的情況。根據移民局統計，截至目前為止，滯台外國人(包括脫逃外勞)高達8萬人，而移民署每年查獲人數僅在1萬人左右，這些脫逃、滯台的外國人，在台從事非法打工、從事色情行業，嚴重影響國內治安。

曾銘宗指出，脫逃、滯台外國人問題嚴重，事涉外交部領事事務局、各駐外單位、交通部觀光局、內政部移民署、警政署等業務，為了避免外國人持觀光簽證來台造成國安、治安問題持續惡化，國民黨團要求行政院立即召開跨部會協調會議，重新檢討新南向政策國家的免簽政策。

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