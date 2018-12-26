大陸31省級房地產開發投資排行榜出爐 粵蘇破兆

2018年12月26日 14:05 中時 李文輝

大陸國家統計局統計，今年以來，大陸各地房地產調控已達400餘次，刷新歷史記錄。前11月，大陸31省市區房地產開發投資達11兆83億元（下同），已高於2017年全年的投資額10兆9799億元。中新網今報導，2017年31省市區僅有廣東房地產開發投資破兆，截至2018年11月，已有廣東、江蘇兩省破兆元大關，浙江省以9271億元的投資額位列第三，與兆元僅一步之遙。

中原地產首席分析師張大偉指出，2018年房地產市場開發投資處於高點，大陸多城市土地成交也處於高點，特別是一二線城市，房企對住宅類土地拿地積極性較高。三四線城市土地市場也明顯活躍，大量的房企進入三四線城市拿地，推動熱點城市土地銷售額創歷史同期記錄。

值得注意的是，前11月，31省市區房地產開發投資除了總額增加之外，個別省級房地產開發投資增長率也一鳴驚人。西藏以136%增幅排首位，24省市區房地產開發投資實現同比增長。其中，廣東、江蘇等14省同比增長超10%。

中國城市房地產研究院院長謝逸楓認為，西藏的房地產開發投資同比增長率最高是因為當地棚改貨幣化安置比例非常高。另外，當地基礎設施建設也相應帶動房地產投資額的增長。

梳理2018年前11月資料，寧夏房地產開發投資同比下降超30.7%，跌幅最大。青海、海南下降超10%，跌幅僅次於寧夏。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，有的地方實施去庫存政策，導致房地產開發投資節奏放緩。

近年來，海南房地產開發投資占GDP比重遠超他省。2017年海南房地產開發投資占GDP比重達44%，2018年前三季占比下降到34%。今年4月以來，海南加大對房地產市場調控力度，實行商品房全域限購，很多外省居民不具備購房條件，無法購買海南商品房，導致以外銷為主的商品房銷售明顯減少。

張大偉認為，海南的調控極其必要，房地產市場過度發展，必然帶來成本增加。海南過去過度依賴房地產是短期發展。但長遠來看，非可持續發展，現在的調控陣痛是必經之路。

2019年的房地產開發投資走向，張大偉認為，開發投資金額將與2018年基本持平。剛召開的中央經濟工作會議指出，要構建房地產市場健康發展長效機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。因此，2019年房地產開發投資金額增長難度很大。

(中時 )