史上最大宗岸際海洛因走私案 海洛因磚470公斤市值60億元

2018年12月26日 12:55 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今（26）日赴屏東出席「查獲歷年來最大宗岸際海洛因毒品走私案記者會」時表示，毒品已成國安問題，打擊毒品犯罪是政府無可迴避的責任，盼相關單位同仁全力以赴，持續精進緝毒工作，讓國人對社會更有信心。

屏東地檢署表示，此次破獲例來最大宗岸際海洛因毒品走私案，緝獲毒梟集團共10人（含2位少年），查扣海洛因磚1,240塊，計約470公斤，市值約新台幣60億元，為我國治安史上查獲第二多的海洛因數量。

賴清德表示，檢察、警察、海巡署等單位協力破獲我國史上最大宗岸際海洛因毒品走私案，相當不易。屏東地檢署檢察官鍾佩宇由單一案件向上溯源，並與警方及海巡單位合作，發現船隻、竹筏及潛水等創新運毒方式；海巡署、高雄市、屏東縣及台南市警察局等不僅逮捕現行犯，更進而查緝到8位藥頭，表現可圈可點，可做為各縣市緝毒團隊的學習標竿。

隨著社會發展，毒品犯罪集團分工更為細膩，除不斷創新走私及販毒手法，並利用選舉期間及夜晚等警力忙碌時機犯罪。為有效打擊毒品，行政院推出多項具體作法，在法制方面，立法院通過「毒品危害防制條例」加重毒品犯罪刑責，政府也修正「組織犯罪防制條例」，讓治安團隊能夠採取更有效工具打擊犯罪，符合民眾期待。

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(工商 )