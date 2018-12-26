早有預謀！業者爆：史上最大脫團 越南客全買單程機票

越南團驚爆入境台灣後失蹤脫逃，觀光局證實並表示「事態嚴重」 (示意圖／本報資料照)

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觀光局昨日接獲史上最大宗脫團紀錄。東森旅行團21日至23日陸續接待4團越南旅行團，全團團員共153人，昨日卻逃逸了152人。東森旅行社今（26）日上午召開記者會，業者指出旅客機票都是由越南當地組團社購買，且都是買單程機票。對此觀光局表示，審查時僅會要求地接社提出旅行團出入境時間，不會審查機票。

觀光局表示，根據東森國際旅行社的通報，有4個旅行團透過外交部觀宏專案申請來台旅遊，一共有232人申請電子簽證，21日與23日分別有1個與3個旅行團抵台，從高雄入境，人數高達153人，然而如今其中152人紛紛落跑脫逃，僅剩1人留在原地，疑是假觀光真偷渡。

東森旅行社今日委派台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶召開記者會，說明事發經過。許高慶指出，東森共接待5團、逃逸152人，第一團23人在21日下午6點，從高雄小港機場入境，23日上午8點被發現有3人脫逃，24、25日又陸續脫逃20人。

另外4團130人在23日下午6點，從台南機場入境前往高雄，24日上午8點有128人脫逃，隔天25日又1人脫逃。許高慶強調，東森皆有在事發後24小時內通報相關單位，沒有違規狀況。

許高慶指出，這些越南旅客一入境、下機後，外面就停了大批車子、預備載客，導遊雖極力阻止，也緊盯旅客至半夜12點，然而隔日一早早點名，旅客仍集體消失。

許高慶說，在疑似有人要來接機逃跑時旅行社有先報警，但因為簽證沒有逾期，警察也無法以公權力介入。他表示，旅客機票是由越南當地組團社購買，據了解，買的竟都是單程機票，而台灣接地社都只能在旅客來台後，才能檢查出境機票，結果導遊還來不及檢查人就跑光。

觀光局指出，在審查資料時，僅會要求旅行社提供出入境時間、大約行程走向等，不會審查機票，基本上因為地接社有義務負擔責任，因此通常會由其檢查機票，而外交部審查時也會要求旅客提供財力、工作證明等，若該團真是只買單程機票，那真的「心態可議」。

(中時 )

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