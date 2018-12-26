大連船廠好忙！正建4神盾艦 第6艘055艦進度曝光

大連造船廠正緊鑼密鼓地打造新艦。（網路）

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中時電子報
大連造船廠

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近才以衛星新圖像證明，江南造船廠近10年來已擴大64%，正加速打造052D與055型驅逐艦等先進軍艦。

大陸軍事論壇「浩漢防務」隨即指出，同時猛下強軍餃的，還有中國北方的大連造船廠。網路上出現的新照顯示，又有兩艘驅逐艦完成高度舾裝，預料2019年很快就會服役。

另一方面，船塢內起碼還有4艘主力驅逐艦正處於不同的建造階段。分析認為，從照片看來，它們正是萬噸大驅055型驅逐艦的6號艦，以及兩代中華神盾驅逐艦的第20號艦，21號艦和23號艦。

分析指出，在上個世紀90年代，解放軍海軍的能力和規模只限於近海防禦作戰，甚至遠不如當時的日本。事實上，就算進入新世紀的第一個10年內，中國造船工業也只能少量建造先進戰艦，並在全面測試每型戰艦之後，才逐漸過渡到後續的改進型號。

大連造船廠

而正由於這「謹慎」的10年，才使解放軍能在第二個10年內，迅速量產新護衛艦、絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統潛艇、中華神盾驅逐艦和反潛護衛艦。

然而，建造這些新艦其實並不會實質擴增中國海軍的規模，因為建造這些艦的作用更多是要取代建造於1950年~2000年內的老舊戰艦，落實海軍現代化。不過，隨著中國海軍逐漸加速建造新型艦艇，並致力推出如中華神盾改型新艦，以及萬噸大驅在內等更先進的艦艇，加上多款先進戰艦也陸續開工建造，從目前的進度來看，這波勢頭似乎絲毫不亞於第一波造艦浪潮。

而中華神盾改和055艦的建造進度可以視為是中國海軍第3階段擴張的開始。分析認為，未來055和052D的建造不僅不會放緩，而且還會加速。但必須認清的是，現代驅逐艦、護衛艦，輕型護衛艦和柴油電力潛艇數量的增加，只是中國海軍實力不斷增強的一個層面。

在未來10年中，中國還將建造更隱蔽且更先進的下一代核潛艇，配備電磁彈射器，新型艦載機的大型航母，以及兩栖攻擊艦等，來增強兩栖作戰能力，分析指出，解放軍未來要發展遠航的藍水海軍，真正需要的就是這些硬體。

(中時電子報)

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文章來源：大连船厂正建4艘神盾舰 第6艘055大驱进度曝光

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