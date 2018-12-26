這節目喊罷免蔡英文 網友驚呼造反啦！

2018年12月26日 12:49 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台大法律系名譽教授賀德芬，在政論節目揚言罷免總統蔡英文。(翻攝PTT)

爭議多時的台大校長遴選案終於落幕，24日前教育部長葉俊榮決議發聘管中閔出任台大校長，引發台大法律系名譽教授賀德芬強烈不滿，揚言罷免「蔡英文」，賀德芬再度在親綠政論節目重申立場，節目也發起民調，調查是否同意賀德芬翻起罷免總統蔡英文，引來PTT鄉民驚呼「造反啦！」

名嘴彭文正今(26日)在臉書分享政經看民視影片連結，提及這是「這兩天最多人討論的話題」，台大名譽教授賀德芬在節目中批評總統蔡英文「太獨裁」，民主一直倒退，民主教育失敗到比過去還慘。

賀德芬怒轟，如果藍營都擁護蔡英文，那蔡乾脆投到藍營算了，綠營是不是該開除蔡的黨籍，讓她加入藍營。賀德芬批蔡英文，她是掛著民進黨的招牌出來選的總統，蔡英文已經把國家帶到這麼悲慘的地步，還能讓她再虛耗兩年嗎！

賀德芬怒指，蔡英文選舉完不深刻反省，批評她國事都來不及處理，還要租蘇貞昌總部繼續競選，賀指出「蔡英文已經完全不理會立法院了，行政院也沒有行政倫理了，監察院更不用談，早就該廢了，司法大家抱怨的不得了，那她還有什麼院?還有什麼功績?不用兩年，台灣真的很危險了!我們等不得了！」

同時，政經看民視也做電話民調，調查是否支持賀德芬發起罷免蔡英文。對此，PTT網友震驚地說「造反啦！」、「 棄保很明顯了」、「發現柯文哲撥紅漆沒用了吧」、「 永遠不會團結的台灣人只會打自己人」、「只要KMT立委多一席，就是往罷免蔡英文前進了一步！！」、也有人指出，「哪裡造反 獨派本來就恨蔡恨得要命」、「喊得很大聲 要做沒半撇 戰爭爆發這批人絕對先跑美國」。

(中時電子報)