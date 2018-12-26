全台最高跨年活動在梨山！台中號召搭公車來泡湯

台中市副市長楊瓊瓔（右）、市府觀旅局長林筱淇一起促銷台中特產的柿子，祝福「好事（柿）成雙」。（盧金足攝）

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梨山賓館響應梨山跨年及元旦升旗，將在梨山賓館前舉辦「2019元旦升旗典禮」，也帶動梨山觀光人潮。（盧金足攝）
台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處將於31日晚上，分別在谷關及梨山共同主辦「2019搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會。（盧金足攝）
台中市副市長楊瓊瓔（右）、市府觀旅局長林筱淇鼓歡迎民眾來參加「2019搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會，讓梨山跨年充滿暖暖的幸福味。（盧金足攝）
台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處將於31日晚上，分別在谷關及梨山共同主辦「2019搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會。（盧金足攝）

歲未年終，為迎接2019年，台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處將於31日晚上，分別在谷關及梨山共同主辦「2019搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會，打造「全台最高跨年在梨山、最暖跨年在谷關(泡湯)」2大主題，歡迎民眾選擇搭公車來泡湯、跨年及升旗。

市府觀旅局長林筱淇表示，今年跨年活動提前開跑，22日在谷關溫泉廣場已進行「樂愛谷關音樂」，由逢甲大學及清華大學管樂團演奏公益音樂會，引起熱烈迴響，31日在谷關梨山接辦的音樂跨年，邀請金曲獎最佳樂團MATZKA、舒子晨以及知名原住民表演團體風聲古謠樂集等輪番上陣。

副市長楊瓊瓔及林筱淇、交通部觀光局參山處副處長廖錫標等人，將帶領大家在谷關進行跨年倒數，活動現場照例有許多暖心美食及互動遊樂攤位，提供已訂房額滿的谷關數千名住客一個難忘的跨年夜。

楊瓊瓔表示，這次全台最高跨年在梨山、最暖跨年在谷關，歡迎大家到谷關泡湯，並享受梨山谷關精采的跨年節目；另外，今年11月中橫便道開放豐原客運865路公車行駛，民眾也可搭865路公車上谷關及梨山跨年，市府並準備了50支谷關七雄健步傘，要送給搭乘865路公車的旅客。

梨山場晚會集結原舞曲文化藝術團、梨山七匹狼、雷滾樂團

、獨立人種搖滾樂團等精彩演出，搭配50隻原風鋼管雞、互動遊戲等，讓梨山跨年充滿暖暖的幸福味。

隔天上午8點接著在梨山賓館前舉辦「2019元旦升旗典禮」，將由副市長陳子敬及原民會主委林益陸帶領民眾在海拔2000公尺的高山上進行升旗儀式，看著國旗冉冉升起，許願台中新年新氣象。

觀旅局強調，今年八關梨山跨年推出眾多優惠，更結合在地住宿業者，自12月24日至31日共同推出消費摸彩活動，遊客只要在合作店家消費金額滿300元即可贈摸彩券一張，獎項有住宿券、泡湯券、電器、3C產品等100項精彩好禮。

(中時 )

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