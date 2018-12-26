政院將檢討觀宏專案 不因噎廢食

2018年12月26日 13:21 中時 張理國

政府「新南向政策」受挫，原本要吸納南向觀光客源，卻因為「觀宏專案」成了人蛇集團利用的漏洞，發生越南4個旅遊團152人集體脫逃事件，「觀宏專案」將於今年底到期。行政院發言人Kolas Yotaka表示，會以此個案為例，針對專案相關配套進行檢討，督導新南向觀光的政委張景森也說，會對組團旅行社的資格會再加檢討，但不會因為一兩個案因噎廢食。

越南團客大落跑，引發嚴重治安顧慮，民眾擔心沒有吸引到南向觀光客，反而招來一堆黑工甚至被黑道控制賣淫。

東南亞國家優質團客來台觀光簽證作業規範，簡稱「觀宏專案」，也就是團進團出的簽證便捷措施，方式是採用「一站式」線上申請，團客得透過當地組團旅行社向交通部觀光局駐外機構提出申請並經領務局核發電子簽證憑證（Ecode）後，可自行於領務局網頁填寫電子簽證申請表及送件，並於接到獲核電郵通知後，自行於網路下載及列印電子簽證，便捷度大增。

目前適用國家包括印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國。

而在發生越南團客集體脫逃事件後，Kolas表示，政院會以此個案為例，針對專案相關配套進行檢討；督導南向觀光的政委張景森也說，會對組團旅行社的資格會再加檢討，旅客進來以後的管理也要加強，但不會因為一兩個案因噎廢食。

(中時 )