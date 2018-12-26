淘汰二行程機車 明年這6縣市再加500元

淘汰二行程機車，明年6縣市再加500元。（資料照／廖德修攝）

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環保署為了鼓勵民眾儘速淘汰老舊二行程機車，明年起與交通部合作，推動大眾運輸消費金補助專案。在台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣及台東縣，除了原先的500元補助金，還可選擇第2種補助款方案，即領取1000元，但必須全部用在搭乘大眾交通運輸工具。

環保署表示，明年起將結合交通部提供的補助款，與有意願的地方政府，即上述的台北、新北、基隆、苗栗、台東、新竹市，凡二行程機車的車主申請淘汰舊車補助時，除領取既有的補助金500元，還可選擇大眾運輸消費金方案，以獲得額外的500元補助，但這1000元都必須用在大眾運輸用途。

亦即上述6縣市的二行程機車車主淘汰舊車時，如果想要申請1000元補助，必須先向相關單位提供悠遊卡、或其他搭車時常用證卡的號碼，當累計使用滿1000元後，並且經過認證確實為搭乘大眾交通工具無誤，就會把1000元撥入證卡中，而這筆錢車主就可自由使用。

環保署強調，在中央及地方政府攜手努力下，自去年起迄今，已淘汰逾70萬輛二行程機車，使車輛總數大幅減少了將近5成。而且經由資料庫數據比對顯示，剩餘車輛中約有25萬輛屬於無使用或低度使用（即汙染排放量極少)，其餘車輛未來仍將持續加強管制。而淘汰舊車且補助方案到明（108）年底便會截止，請車主把握時間申辦。

(中時 )

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