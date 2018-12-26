游盈隆請益 阿扁：黨內總統初選不應該現任優先

2018年12月26日 13:27 中時 曹明正

參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆26日南下高雄向陳水扁前總統請益，他表示參選是為黨救苦救難。2人見面約1小時，他轉述陳水扁對民進黨遭遇歷史性挫敗有很多憂慮，也希望他在黨主席選舉要談幾個重點。

第一個，陳前總統覺得目前民進黨的基本立場很模糊，應該回歸台灣前途決議文，強調台灣是台灣、中國是中國，意即民進黨主張要放棄一個中國。第二個，應該恢復黨員參與黨、公職選舉，黨內各級公職的提名，應該要有黨員的意見在裡面，過去民調70％、黨員投票30％的制度應該恢復。

第三個國會自主性，陳前總統覺得蠻嚴重的，因為立法委員沒有自主性就會成為投票部隊，如果立法院黨團內部成員一言堂，就沒辦法讓立委充分代表選區的意見。第四個，黨內總統初選要維持黨的體制開放登記，沒有現任優先的作法，也不應該有現任優先的作法，比較符合黨的民主精神。

游盈隆另轉述陳前總統憂心現在的黨政分際愈來愈模糊、黨政分工不清楚，特別是今年9月全國黨代表大會，85.6％黨代表聯署提案要特赦陳水扁，但超過500位的黨代表聯署在全代會卻被蔡英文主席逕自交付中執會研究處理。

游盈隆強調，他這次參選是為民進黨救苦救難，因為他比黨內其他任何人都有能力。現在黨的問題是沒有掌握民意、民心動向的能力，所以很多政策都出了問題、都不得民心，如果他是黨主席，黨在這部分會有最好的能力。

他表示，陳前總統的指教，都指出了民進黨當前的主要問題，如果他當選黨主席，會非常堅定地去推動，不會有任何猶豫，其中最重要的目標就是全力讓總統勝選，要推出強而有力的候選人來贏得2020，並在立法院席次過半。

對於黨主席另一對手卓榮泰，游盈隆認為對方批評葉俊榮放行管中閔出任台大校長，很少行政院祕書長這麼強勢的，應與選黨主席有關。他也說，支持自己的人很多，營造聲勢、擺出強大的陣容，不是爭取選票最好的辦法。

(中時 )