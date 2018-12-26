飛安會20歲轉大人　明年可望變身運安會

飛安會成立滿20年，12月26日舉行茶會。（陳祐誠攝）

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1998年發生大園空難後，政府迅速成立飛航安全調查委員會，至今已滿20個年頭，飛安會主委楊宏智指出，飛安會20歲「轉大人」，明年可望轉型成為國家運輸安全調查委員會，組織法最快在農曆過年前三讀通過。副總統陳建仁則承諾，會替飛安會爭取更多預算。

陳建仁表示，飛行安全重要，運輸安全也重要，運安會過去只有構想，今年不幸碰上普悠瑪事故後，大家才意識到，重大事故的調查層面要更廣，且需要有科技為基礎，因此將把飛安會進化成運安會。

陳建仁說，飛安會對國人來說是相當重要的存在，不過他今天才知道，飛安會一年預算僅5000萬，而且是從1億降到5000萬，他會向行政院爭取更多預算，讓人員的專業訓練越來越好，成為獨立、專業、國際化的國家運輸安全委員會，達到零傷亡、零事故、百分之百安全的目標。

飛安會成立於1998年5月，前身為「航空器飛航安全委員會」，2012年5月改制更名為「飛航安全調查委員會」，行政院於2016年決議，將飛安會擴大為「國家運輸安全調查委員會」，並完成組織法草案，但進度緩慢，今年發生台鐵普悠瑪出軌事故後，才加速進行修法。

楊宏智表示，運安會的組織法已經通過初審，他對接下來的進度相當樂觀，有機會在1月底三讀過關，從普悠瑪的事故，可以看出人民對重大交通事故真相的期待，這可以透過運安會來實現。

楊透露，運安會初步編制員額有100多位，規模會是飛安會的3、4倍，需要的經費自然也更多，目前仍在討論人員編制是否務實，考量因素包括每年調查案件量、重大事故如何定義等，人數訂下來才能繼續討論經費。

(中時 )

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